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Ja són 26 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela i 150 els desapareguts

Hi ha onze persones sota la runa

Ja són 26 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela

Ja són 26 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela / EFE

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ACN

Madrid

ACN Madrid - El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha elevat a 26 el nombre d’espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela i 150 els desapareguts. Hi ha 11 persones més atrapades sota la runa. L’últim balanç oficial de víctimes mortals és de 1.943, segons va informar el president de l’Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez. Hi ha almenys 10.571 persones ferides, i 28.380 reben atenció a centres sanitaris del país. Des del doble terratrèmol del 24 de juny hi ha hagut 689 rèpliques.

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