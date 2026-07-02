Almenys 17 morts i prop de 70 hospitalitzats en un bombardeig massiu de Rússia contra Kíiv
Moscou ha atacat de matinada la capital ucraïnesa amb diverses onades de drons i míssils
EFE
Kíiv ha viscut aquest dijous una nova nit negre arran d'un atac massiu amb míssils i drons llançat per les forces russes de matinada. El nombre de persones mortes és d'almenys 17, segons l'últim balanç publicat pel Servei Estatal d'Emergències d'Ucraïna.
Fins a 70 persones han estat hospitalitzades a conseqüència de les ferides sofertes en l'atac contra la capital ucraïnesa, segons l'alcalde, Vitali Klitxkó, que també ha informat de danys materials en cinc districtes de la ciutat.
Segons la Força Aèria ucraïnesa, Rússia ha llançat durant la nit contra el conjunt d'Ucraïna prop de 500 drons de llarg abast i 74 míssils, 24 dels quals eren balístics. Les defenses ucraïneses han abatut gairebé tots els drons i 48 míssils, dels quals només quatre eren balístics.
Diversos canals ucraïnesos de Telegram han informat que aquest darrer atac rus també ha causat danys en nombroses empreses que no tenen cap relació amb la indústria de defensa. Per la seva banda, el Ministeri de Defensa rus afirma haver colpejat en aquest bombardeig diverses fàbriques ucraïneses clau dedicades a la producció de míssils i drons.
Ucraïna continua sent especialment vulnerable a aquest tipus de míssils russos i el president, Volodímir Zelenski, ha tornat a reclamar, en condemnar l'atac, avenços ràpids per reforçar les defenses antimíssils del país. Concretament, Kíiv demana a Washington que li autoritzi a fabricar a Ucraïna, o conjuntament amb els seus socis europeus, sistemes antimíssils Patriot i la munició necessària per a aquests sistemes, i espera una resposta de l'administració del president Donald Trump.
A més, Ucraïna manté converses amb Alemanya i altres socis europeus per produir al continent sistemes europeus de defensa antiaèria que permetin reduir la dependència de les capacitats antimíssils dels Estats Units.
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