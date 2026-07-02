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Rescaten un supervivent dels terratrèmols després de vuit dies sota la runa

Hernán Gil es trobava «en un pas subterrani, dins d'una garita de vigilància, amb 140 tones de runa al damunt»

Caos i desolació a La Guaira, una ciutat destrossada pels ensorraments a Veneçuela

Caos i desolació a La Guaira, una ciutat destrossada pels ensorraments a Veneçuela / EFE

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EFE

Un supervivent dels terratrèmols al Veneçuela ha estat rescatat aquest dijous al matí, després de passar vuit dies atrapat sota la runa d'un edifici a l'estat de La Guaira i d'una operació de salvament que s'ha allargat prop de 72 hores.

Hernán Gil havia quedat atrapat a la garita de vigilància de l'edifici on treballava, situat a la localitat de Catia La Mar, després dels terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 del passat 24 de juny. Les tasques de rescat van començar formalment dilluns a les 10.00 hores (16.00 hores a la península Ibèrica) i, des d'aleshores, un equip d'un centenar de rescatistes —entre els quals hi havia efectius xilens, nord-americans, portuguesos, costa-riquenys i salvadorencs— va mantenir una comunicació constant amb ell, proporcionant-li aigua i medicació. El primer contacte dels equips de rescat amb Gil es va produir diumenge passat i, des d'aquell moment, no s'havia perdut la comunicació.

El vigilant es trobava «en un pas subterrani, dins d'una garita de vigilància, amb 140 tones de runa al damunt», segons va explicar un portaveu de la Creu Roja de Costa Rica, també implicada en el rescat, que va assenyalar que s'havia replantejat l'estratègia per «buscar un nou accés». Segons voluntaris de la Creu Roja veneçolana, Gil va poder sobreviure gràcies a la garita, que va actuar com el seu escut protector.

La seva esposa, Gusbimar González, ha romàs davant de l'edifici esfondrat des de dijous passat, l'endemà dels terratrèmols.

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Després dels sismes de la setmana passada, a Veneçuela han arribat entre 2.500 i 3.000 rescatistes internacionals, segons dades de l'ONU, que coordina les tasques sobre el terreny. En l'últim balanç, el govern veneçolà va informar que s'han rescatat 6.461 persones, mentre que almenys 2.295 han mort i 11.267 han resultat ferides.

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