La calor extrema fon les vies del tramvia i paralitza una ciutat sencera: l’avís més clar del canvi climàtic
Leipzig es queda sense tramvies després que les altes temperatures deformin les vies i col·lapsin el servei públic
El canvi climàtic ja no és només una advertència científica ni una previsió de futur: és una realitat que està transformant la vida quotidiana arreu del planeta. Les onades de calor, les sequeres, els incendis forestals, les inundacions sobtades i els fenòmens meteorològics extrems són cada cop més freqüents i més intensos. A Europa, l’Organització Meteorològica Mundial ha alertat que la calor rècord ja té impactes directes sobre la salut, els ecosistemes, l’agricultura, la productivitat laboral i les infraestructures.
Aquesta nova realitat climàtica està posant en evidència un problema de fons: moltes ciutats no estaven preparades per suportar temperatures tan extremes. Carrers, carreteres, raïls, ponts, edificis, sistemes elèctrics i xarxes de transport es van construir pensant en el clima habitual de cada territori. Però quan una ciutat acostumada a un clima moderat comença a patir temperatures pròpies d’altres latituds, el sistema es posa al límit.
L’Agència Europea de Medi Ambient ja adverteix que Europa està vivint onades de calor, sequeres i inundacions més freqüents i intenses, amb efectes sobre la salut, la natura, l’aigua, l’alimentació, l’economia i les infraestructures. I el que ha passat a Alemanya n’és un exemple molt visual: la calor extrema ha arribat a fondre i deformar parts de les vies del tramvia fins al punt d’aturar tota una xarxa de transport.
Leipzig, la ciutat que s’ha quedat sense tramvia per culpa de la calor
L’episodi més cridaner s’ha produït a Leipzig, una ciutat alemanya que s’ha vist obligada a suspendre la circulació dels seus tramvies “a causa de les altes temperatures persistents”. La situació va afectar tota la xarxa i va obligar a activar un dispositiu extraordinari de reparació, neteja i revisió de les vies.
La companyia municipal responsable del transport públic, Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), va explicar que “les juntes de dilatació de les vies del tramvia s’han estovat en diversos punts i, en alguns casos, s’han produït deformacions a les vies”. Aquest escenari feia impossible garantir la seguretat dels usuaris i va portar l’empresa a aturar el servei. Segons informacions publicades a Alemanya i recollides també per mitjans internacionals, la calor va fer que el material de les juntes es liqüés o s’estovés i s’acumulés en punts sensibles de la xarxa, com raïls i canvis d’agulla.
El cas de Leipzig no és només una incidència tècnica. És una imatge molt clara del xoc entre el clima extrem i unes infraestructures urbanes que no van ser pensades per suportar episodis de calor tan intensos i persistents.
Un centenar de treballadors mobilitzats
Davant la gravetat de la situació, la LVB va mobilitzar desenes de treballadors. Segons la companyia, prop d’un centenar de conductors de tramvia es van sumar a les tasques de neteja i recuperació a les cotxeres, mentre els equips tècnics treballaven al mateix temps en diferents punts de la ciutat.
L’objectiu era retirar el material de les juntes que s’havia filtrat a les vies i als canvis d’agulla, revisar els trams afectats i comprovar que els tramvies poguessin circular-hi sense risc. La companyia ho va resumir amb una frase clara: “Cada tram afectat ha de ser revisat i reparat abans que els tramvies hi puguin tornar a circular amb seguretat”.
La seguretat ha estat, segons la mateixa empresa, la prioritat absoluta. Per això, durant el cap de setmana, la Leipziger Verkehrsbetriebe va reconèixer que no podia precisar quan es restabliria el servei normal.
Autobusos, Flexa i rodalies per salvar la mobilitat
Mentre els tramvies quedaven aturats, les institucions responsables van intentar mantenir alternatives de mobilitat. La LVB va mantenir operatius els autobusos urbans, el servei Flexa —un autobús llançadora que funciona als districtes perifèrics— i les connexions ferroviàries de rodalies per facilitar els desplaçaments dels usuaris.
L’empresa va explicar que els seus equips treballaven “sense descans des de dissabte a la nit” per reparar els danys causats per la calor a la xarxa. L’afectació, però, no era menor: la paralització del tramvia suposava un cop molt dur per al transport públic d’una ciutat acostumada a dependre d’aquest sistema per moure milers de persones cada dia.
Empreses locals i voluntaris, al rescat de les vies
La situació va arribar a tal punt que la LVB va demanar ajuda ciutadana. Primer, empreses locals van col·laborar amb els equips de reparació. Segons va explicar la companyia, un proveïdor de materials de construcció va obrir les seves instal·lacions de manera immediata per subministrar el material necessari durant les tasques nocturnes.
“Aquesta ajuda ràpida va ser fonamental perquè molts dels nostres companys poguessin treballar simultàniament en els trams de via afectats”, va destacar la companyia.
Però els recursos no eren suficients. Per això, la Leipziger Verkehrsbetriebe va recórrer directament als ciutadans a través de les xarxes socials. “Ens han arribat nombroses ofertes d’ajuda per part vostra i ara cada mà que ajudi compta”, va publicar l’empresa.
Els voluntaris van ser convocats en diferents punts de la ciutat i se’ls va demanar anar-hi amb roba vella, guants de treball, armilles reflectores i eines com espàtules per ajudar a retirar les restes de material acumulades a la infraestructura.
La solidaritat de la ciutat sorprèn la companyia
La resposta ciutadana va superar les expectatives. Un dia després de la primera convocatòria, la LVB va anunciar una nova jornada de treball col·lectiu i va agrair la implicació dels veïns.
“Un suport així no és gens habitual i demostra quanta solidaritat hi ha a la nostra ciutat”, va assenyalar la companyia.
La línia 1 va ser la primera a recuperar parcialment el servei mitjançant un sistema provisional de llançadora entre la perifèria i el centre urbà. Poc després, també va tornar a circular la línia 11 pel sud de la ciutat.
Tot i això, la xarxa encara no havia recuperat la normalitat. Les autoritats de transport continuen reobrint trams de manera progressiva després de completar les tasques de neteja, reparació i proves de seguretat.
Quines solucions hi ha?
El cas de Leipzig obliga a plantejar una pregunta urgent: com es poden adaptar les ciutats europees a un clima que ja no és el de fa unes dècades?
Les solucions impliquen reforçar les infraestructures contra la calor extrema. Això inclou revisar els materials utilitzats en vies, carreteres i juntes de dilatació; instal·lar components més resistents a temperatures elevades; augmentar les zones d’ombra; adaptar els protocols de manteniment; activar plans d’emergència climàtica i invertir en sistemes de transport preparats per episodis més extrems.
A Alemanya, altres ciutats com Nuremberg, Essen, Würzburg i Bremen també han registrat incidències similars en tramvies o infraestructures per la calor, segons ha recollit la premsa alemanya. A més, el problema no es limita als raïls: també s’han detectat danys en autopistes antigues de formigó, amb aixecaments de lloses i deformacions per temperatures extremes.
La conclusió és clara: el canvi climàtic ja està afectant la mobilitat, el transport públic i el funcionament normal de les ciutats. El que ha passat a Leipzig no és només una anècdota curiosa sobre unes vies de tramvia foses per la calor. És un avís. Les ciutats que no adaptin les seves infraestructures al nou clima poden quedar paralitzades per episodis que, fins fa poc, semblaven impossibles.
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