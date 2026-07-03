Tragèdia al Pakistan: almenys 40 morts en caure un autobús sobrecarregat per un barranc
Al vehicle hi viatjaven, també, els passatgers d'un altre autocar que s'havia averiat. Hi ha vuit ferits
EFE
Almenys 40 persones han mort i vuit més han resultat ferides aquest divendres després que un autobús de passatgers sobrecarregat caigués per un barranc al del Pakistan, a la zona de Dana Sar, al límit entre les províncies de Balutxistan i Khyber Pakhtunkhwa, segons.
"Segons els primers informes, 40 persones han mort i vuit més han resultat ferides en l'accident", ha assenyalat en un comunicat el portaveu del cap del Govern de Balutxistan, Sarfraz Bugti.
El vehicle, propietat d'una companyia local d'autocars, viatjava des de Quetta, capital de Balutxistan, fins a Peshawar, capital de Khyber Pakhtunkhwa, quan es va precipitar per un barranc en una zona muntanyosa del recorregut. "Segons la informació preliminar, a més dels seus propis passatgers, l'autobús també transportava els viatgers d'un altre autocar que s'havia avariat, fet que significa que hi viatjaven més persones de l'habitual", ha indicat el portaveu.
Per la seva banda, el servei d'emergències Rescue 1122 de Khyber Pakhtunkhwa ha precisat en un altre comunicat que 48 persones viatjaven a bord de l'autobús en el moment de l'accident.
Els equips d'emergència s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han traslladat els vuit supervivents ferits a l'Hospital General del districte (DHQ).
Els accidents de trànsit són freqüents a les carreteres del Pakistan, sovint provocats per la conducció temerària, l'excés de velocitat, la fatiga al volant i el mal manteniment dels vehicles, problemes agreujats pel deficient estat d'algunes infraestructures. A final de maig, 16 persones van morir i set més van resultar ferides quan un autocar va xocar contra un autobús estacionat en una autopista de Swat, a la província de Khyber Pakhtunkhwa.
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