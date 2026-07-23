Tensió global
Els EUA pacten amb l’Aràbia Saudita desenvolupar un programa nuclear
L’acord permetra enriquir urani per a ús civil a l’Iran a Riad en una planta que construiran els Estats Units
Els dos països reforcen la seva aliança en un context de tensió per la guerra de l’Iran
Jose Rico
En plena ofensiva dels Estats Units contra l’Iran que encamina de nou a l’Orient Mitjà a una guerra total, Donald Trump ha segellat una aliança nuclear amb un dels seus principals socis a la regió: Aràbia Saudita. El règim de Riad, els barcos del qual estan sent assetjats en els últims dies per atacs dels rebels houthis del Iemen, aliats de l’Iran, ha arribat a un acord amb els EUA per desenvolupar un programa nuclear civil que li permetrà, potencialment, enriquir urani, i que a la indústria nuclear nord-americana li reportaria milers de milions de dòlars en finançament. Segons diferents mitjans nord-americans, entre ells ‘The New York Times’ i ‘Wall Street Journal’, han avançat que el pacte podria anunciar-se formalment aquest mateix dimecres.
Una clàusula de l’acord, que tindria una vigència de 30 anys, estipula que les empreses nord-americanes construiran una planta d’enriquiment d’urani a l’Aràbia Saudita si un estudi conjunt determina que està justificat. No obstant, membres republicans i demòcrates del Congrés dels EUA, així com funcionaris israelians, han expressat la seva oposició a qualsevol programa nuclear civil en mans de Riad, per temor que pugui conduir al desenvolupament d’armes nuclears.
Al ser interrogat al respecte dimecres a Manila, en el marc d’una reunió de l’ASEAN, el secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, s’ha negat a confirmar aquest acord, remetent qualsevol possible anunci a la Casa Blanca. Però ha rematat el següent: "Mai firmaria un acord amb cap país del món que comportés un risc de proliferació nuclear". L’acord es presentaria en els pròxims dies al Congrés dels EUA, però la seva aprovació no és necessària per a la seva ratificació.
L’acord busca enfortir els llaços entre els EUA i l’Aràbia Saudita, dos aliats històrics, en un context de tensió per la guerra a l’Iran. De fet, l’Aràbia Saudita és l’únic país de la regió que no està sent atacat directament per l’Iran des que els EUA i la república islàmica van reprendre les hostilitats fa dues setmanes. No obstant, Riad sí que ha sigut blanc d’atacs per part dels rebels houthis, ja que el regne saudita està des del 2015 al capdavant d’una coalició militar a favor del Govern iemenita internacionalment reconegut.
Advertència
Enmig d’aquesta escalada de tensió, els houthis han imposat un embargament marítim contra l’Aràbia Saudita que, unit al bloqueig de l’estret d’Ormuz, ha elevat el temor d’un tall del subministrament mundial de petroli, ja que el regne saudita és el principal exportador mundial de cru. Els rebels van llançar la setmana passada projectils contra l’Aràbia Saudita a l’atribuir-li un atac previ a l’aeroport internacional de Sanà, capital del Iemen, per impedir l’aterratge d’un avió iranià que transportava una delegació dels houthis que tornava al Iemen des de Teheran després d’assistir al funeral de l’aiatol·là Ali Khamenei. Els Estats Units han aprovat recentment la venda a Riad de coets d’alta precisió per uns 2.000 milions de dòlars.
Per la seva banda, el president nord-americà, Donald Trump, va amenaçar ahir de destruir instal·lacions a Teheran si l’Iran dispara contra vaixells a l’estret d’Ormuz, enmig de l’escalada en el conflicte entre els dos països.
"A partir d’ara, cada vegada que la República Islàmica de l’Iran dispari contra un barco a l’estret d’Ormuz, ja sigui amb míssils, coets, drons o qualsevol altre dispositiu o arma, els Estats Units bombardejaran i destruiran un pont o una central elèctrica, incloses aquelles instal·lacions situades al costat de la capital, Teheran, o dins seu", va escriure a Truth Social.
El mandatari va llançar l’advertència de camí de la base aèria de Dover, a l’estat de Delaware, per rebre amb honors les restes dels militars nord-americans morts després de diversos atacs iranians a Jordània i l’Iraq, les primeres baixes dels Estats Units des que es va trencar la treva fa unes dues setmanes. El Pentàgon va confirmar a més, dimarts passat, la mort de la sergent Angel S. Rampersad, de 28 anys, prèviament donada com a desapareguda en territori jordà, amb la qual cosa ja s’eleven a 18 els uniformats nord-americans morts des de l’inici de la guerra, el 28 de febrer. Trump ja havia amenaçat anteriorment l’Iran de fer-li pagar amb escreix la mort dels militars nord-americans.
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