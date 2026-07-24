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Càstig comercial

Trump reconstrueix la seva guerra comercial: imposa nous aranzels d’entre el 10% i 12% a 60 països

Espanya, juntament amb la resta de la Unió Europea, queda subjecta a un gravamen del 10% sobre les seves exportacions als Estats Units

Donald Trump en una imatge d'arxiu

Donald Trump en una imatge d'arxiu / Zuma Press

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Monique Zamora Vigneault

Mentre el Vell Continent dorm, Trump ha posat en marxa una mena de «dia de l'alliberament 2.0». El president dels Estats Units, Donald Trump, ha imposat nous aranzels que oscil·len entre el 10% i el 12,5% a 60 països. Entre aquests, Espanya. Aquests nous aranzels, que afecten la Unió Europea, es produeixen després que el Tribunal Suprem dels Estats Units anul·lés la major part dels aranzels imposats per la Casa Blanca.

La zona comunitària estarà subjecta a un aranzel del 10%, igual que Taiwan. Aquest nou desafiament comercial entrarà en vigor a mitjanit d’aquest divendres, hora de Nova York (6.00 del matí, hora peninsular espanyola).

Aquesta mesura arriba com un càstig per a aquelles economies que no hagin prohibit els béns produïts amb treballs forçats, segons el comunicat emès per la Casa Blanca. Els nous gravàmens pretenen reconstruir la guerra aranzelària enderrocada per Trump i arriben mentre la guerra amb l’Iran continua prolongant-se i el petroli es manté per sobre dels 100 dòlars el barril. La guerra comercial s’agreuja una vegada més, ja que l’aranzel universal del 10% que caducarà aquest divendres.

En la llista del 10% d’aranzels hi ha països com l’Argentina, Bangladesh, Cambodja, el Canadà, Equador, el Salvador, Guatemala, Hondures, l’Índia, Indonèsia, Jordània, Malàisia, Mèxic, el Pakistan, Sri Lanka, Trinidad i Tobago i Regne Unit.

Les importacions de productes com combustible, aliments i fertilitzants no es veuran afectades per aquests nous aranzels. Aquest decret específic també exclourà els sectors que ja estan subjectes a aranzels sectorials, com la indústria de l’automòbil o la indústria farmacèutica. Mèxic i el Canadà, que actualment estan emparats per l’acord comercial nord-americà fins al 2036, no veuran afectats els productes que entren dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest tractat.

Aquesta nova onada de proteccionisme suposa un cop dur per als països que no han acatat la prohibició dels Estats Units sobre la importació de productes fabricats amb mà d’obra forçada. Tot i que aquesta prohibició s’aplica als productes de qualsevol país fabricats amb mà d’obra forçada, els productes procedents de la regió xinesa de Xinjiang estan prohibits i es presumeix que s’han fabricat amb aquest tipus de mà d’obra.

En aquest sentit, ha explicat que la mesura «corregirà el que constitueix una violació dels drets humans i una pràctica comercial de distorsió, per millorar el benestar dels treballadors arreu del món». «M’encoratgen els socis comercials que han actuat amb rapidesa per adoptar prohibicions d’importació de productes elaborats amb treballs forçats, i espero que en garanteixin el compliment efectiu», ha conclòs.

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En concret, els productes procedents de països que hagin aprovat lleis adequades contra els treballs forçats estaran subjectes a la taxa més baixa del 10%, mentre que aquells amb prohibicions insuficients estaran subjectes a la taxa més alta, el 12,5%.

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