Brussel·les mobilitza sis avions, 41 vehicles i 131 efectius a Espanya per ajudar en l'extinció dels incendis
La Comissió Europea recalca que la millor eina per lluitar contra el foc és gestionar els boscos
ACN
Brussel·les ha mobilitzat sis avions, 41 vehicles i 131 efectius a Espanya per ajudar en l'extinció dels incendis de Madrid i Àvila, que ja han afectat més de 80.000 hectàrees i que avancen sense control. Així mateix, s'han enviat a França set avions i quatre helicòpters. Els reforços arriben després que ambdós països els sol·licitessin a través del Mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea. Fonts de l'executiu comunitari han assenyalat que s'han comprat més avions i helicòpters, però han recalcat que, per molts recursos que es tinguin, no n'hi haurà prou. "Hem de fer més en la gestió del combustible forestal, en la integració de diferents polítiques que permetin que el paisatge generi menys perill durant la temporada d'incendis".
Brussel·les compta amb una reserva estratègica de capacitats d'emergència que s'anomena rescEU i que està dotada amb 22 avions d'extinció d'incendis, cinc helicòpters i 777 bombers que poden donar suport als països afectats per focs si ho demanen a través del Mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea (UCPM, per les sigles en anglès).
Fonts de l'executiu comunitari han indicat que s'han comprat 12 avions Canadair i cinc helicòpters més perquè formin part de la flota permanent, però que es lliuraran de manera progressiva fins al 2030.
Tanmateix, les mateixes fonts han destacat que davant de flames de més de 15 metres, que avancen a més de 4 quilòmetres per hora, "no pots fer res, només intentar protegir les persones". De fet, han admès que, per molts avions que s'adquireixin, "no seran mai suficients si hi ha simultaneïtat d'incendis com és el cas actual". "La solució és gestionar el bosc", han subratllat.
Focs "especialment complexos"
Els focs que estan actius a Espanya i França són "especialment complexos" perquè "afecten zones urbanes i industrials", cosa que obliga els serveis nacionals a prioritzar salvar vides i béns per sobre de l'extinció.
Pel que fa a la possibilitat d'enviar més recursos per ajudar a sufocar les flames, fonts de l'executiu comunitari han apuntat que "no sempre és una solució enviar tots els mitjans disponibles". "Cal que siguin avions adaptats tècnicament a les característiques de l'orografia, dels recursos hídrics, de les infraestructures de la zona, i s'han d'integrar bé en la resposta nacional".
La CE disposa d'un equip de suport als incendis format per 22 experts, que fan seguiment dels focs actius i del nivell de risc de cada país, i que coordinen i mobilitzen els recursos allà on és més necessari.
A més, també analitzen el comportament de les flames en els diferents incidents. Per exemple, al d'Almeria, on van morir 13 persones, es va registrar una velocitat de propagació de sis quilòmetres per hora, "deu vegades per sobre de la capacitat d'extinció que era de 300 metres per hora".
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