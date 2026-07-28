Tres morts i desenes de persones atrapades pel col·lapse d’un centre comercial després d’un terratrèmol de magnitud 7,1 al Japó
L'emplaçament va patir una explosió que va provocar el col·lapse del segon pis de l’edifici
Jose Rico / Agències
Almenys tres persones han mort, unes 80 han resultat ferides i es tem que fins a una trentena més es trobin atrapades en l’ensorrament d’un centre comercial al sud del Japó, després que un terratrèmol de magnitud 7,1 sacsegés la prefectura de Kumamoto.
Una trentena d’atrapats
Un centre comercial de la zona va patir una explosió que va provocar el col·lapse del segon pis de l’edifici, i segons l’Agència de Gestió d’Incendis i Desastres japonesa, una trentena de treballadors del lloc es troben desapareguts i es tem que puguin estar sota la runa.
L’operador d’aquest centre comercial ubicat a la localitat de Kashima, Aeon Mall, va declarar que l’explosió es va produir després que els treballadors i els clients haguessin evacuat l’edifici. Imatges publicades per NHK mostraven el centre comercial amb part de la paret desprès i el sostre col·lapsat.
Danys materials importants
Tot i que les autoritats japoneses no han confirmat de moment víctimes mortals, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, va afirmar en un comunicat a la xarxa social X que s’han registrat ferits “així com l’ensorrament d’edificis, danys a carreteres i incendis, entre d’altres”.
Alguns d’aquests danys materials inclouen l’esfondrament de part del mur del popular castell de Kumamoto, així com la caiguda d’una enorme xemeneia en una fàbrica paperera, segons imatges difoses per NHK. El sisme també va provocar talls d’electricitat en 48.000 llars a la prefectura del sud-oest, mentre que les autoritats han afirmat que no s’han registrat anomalies en dues centrals nuclears properes.
El ministre de Defensa del Japó, Shinjiro Koizumi, va indicar en una intervenció davant dels mitjans que s’han desplegat 3.600 membres de les Forces d’Autodefensa (exèrcit) per assistir en les tasques de cerca i rescat.
Intensitat màxima en l’escala japonesa
El terratrèmol va tenir lloc a les 16.27 hora local (9.27 hora peninsular espanyola) i el seu epicentre es va situar a uns 10 quilòmetres de profunditat sota la prefectura de Kumamoto, ubicada a l’illa japonesa de Kyushu, segons va detallar l’agència meteorològica japonesa (JMA), que inicialment va emetre una alerta de tsunami que ja ha estat retirada.
El tremolor va assolir el nivell màxim en l’escala japonesa de 7 nivells, centrada a mesurar l’agitació en superfície i el potencial destructiu dels terratrèmols, essent la primera vegada que es registra aquesta intensitat des que un sisme va colpejar la península de Noto el 2024 causant 400 morts. La prefectura de Kumamoto ja va ser escenari el 2016 d’un devastador terratrèmol de magnitud 7 que va deixar més de 200 morts.
El Japó se situa sobre l’anomenat Anell de Foc, una de les zones sísmiques més actives del món, i pateix terratrèmols amb relativa freqüència, motiu pel qual les seves infraestructures estan especialment dissenyades per resistir els sismes.
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- Un mes després, què sabem de la desaparició d'un veí de Còrdova a Callús?
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Visitant de la riera de Merlès: 'Abans de la pandèmia, la riera s'omplia de cotxes
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya: 'Si es prova l’intrusisme en el cas Andic, es podria denunciar per via penal
- La victòria d’Espanya al Mundial de futbol ha accentuat la fuga de votants de Junts a Aliança?
- Per què la Torre Lluvià només obre un dia al mes?
- L'Ajuntament es personarà contra els inculpats per l'onada d'incendis de contenidors a Manresa