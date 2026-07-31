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El govern italià ordena suspendre l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta

L'executiu de Giorgia Meloni acorda augmentar controls a la frontera amb França

La primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, durant una atenció als mitjans a Brussel·les

La primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, durant una atenció als mitjans a Brussel·les / Consell de la UE

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ACN

Barcelona

El Ministeri de l'Interior d'Itàlia ha ordenat la supensió de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta, segons publiquen mitjans del país transalpí. La decisió s'ha pres després que el Comitè d'Immigració i Seguretat Fronterera, presidit pel ministre de l'Interior, Matteo Piantedosi, hagi analitzat les informacions rebudes arran de la crisi. A més, després d'una conversa telefònica entre Piantedosi i el seu homòleg francès, Laurent Nuñez, s'ha acordat la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre els dos països, com a part dels acords de cooperació policial signats anteriorment entre França i Itàlia.

Ahir dijous la presidenta italiana, Giorgia Meloni, ja anunciava que no descartava prendre la mesura que finalment s'ha acordat avui per "l'amenaça" de la immigració "clandestina fora de control" que demostra, a parer seu, la crisi migratòria que viu Ceuta.

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El ministre d'Exteriors italià i expresident del Parlament Europeu, Antonio Tajani, es mostrava també "favorable" al tancament de l'espai Schengen i afirmava que "la immigració irregular i incontrolada representa un perill per a la seguretat nacional".

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