El govern italià ordena suspendre l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta
L'executiu de Giorgia Meloni acorda augmentar controls a la frontera amb França
ACN
El Ministeri de l'Interior d'Itàlia ha ordenat la supensió de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta, segons publiquen mitjans del país transalpí. La decisió s'ha pres després que el Comitè d'Immigració i Seguretat Fronterera, presidit pel ministre de l'Interior, Matteo Piantedosi, hagi analitzat les informacions rebudes arran de la crisi. A més, després d'una conversa telefònica entre Piantedosi i el seu homòleg francès, Laurent Nuñez, s'ha acordat la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre els dos països, com a part dels acords de cooperació policial signats anteriorment entre França i Itàlia.
Ahir dijous la presidenta italiana, Giorgia Meloni, ja anunciava que no descartava prendre la mesura que finalment s'ha acordat avui per "l'amenaça" de la immigració "clandestina fora de control" que demostra, a parer seu, la crisi migratòria que viu Ceuta.
El ministre d'Exteriors italià i expresident del Parlament Europeu, Antonio Tajani, es mostrava també "favorable" al tancament de l'espai Schengen i afirmava que "la immigració irregular i incontrolada representa un perill per a la seguretat nacional".
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- El funeral per Pau Simon es farà al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, d'on va ser presidenta la seva mare
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- La família del petit Luca, de Castellnou, inicia una recollida de firmes perquè pugui jugar a una categoria segura
- Ajuntaments i sindicats preparen avui mostres de condol per Pau Simon, el miner mort ahir a Súria
- Necrològiques del 30 de juliol del 2026