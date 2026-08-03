El Marroc eludeix la responsabilitat a Ceuta i culpa les xarxes de tràfic
El Govern de Rabat únicament reconeix 40.000 entrades a la ciutat i 11 morts al seu territori / El Ministeri de l’Interior alauita admet, a més, l’arribada de 1.135 migrants a Melilla
Marc Ferrà
El Marroc apunta a "informacions enganyoses" i a l’esperança de molts de no ser retornats com els principals motius que van empènyer milers de persones a dirigir-se a Ceuta dijous. Les autoritats marroquines van guardar silenci fins ahir, quan el Ministeri de l’Interior va emetre un comunicat en el qual va assenyalar que, de moment, tenen constància de deu morts per ofegament al costat marroquí, a més d’un altre que va morir per la caiguda des d’una zona rocosa. També va rebaixar les xifres del Govern espanyol sobre el total d’arribades i defensa la resposta que va donar.
El que va passar dijous no va ser producte de "factors conjunturals o espontanis", van considerar les autoritats, i van apuntar a diverses causes "encapçalats per l’explotació malintencionada de l’espai digital". També van assenyalar les "xarxes de tràfic d’éssers humans" i les "interpretacions errònies de dades jurídiques i administratives, que tenien per objectiu fer creure en la possibilitat d’accedir a l’espai europeu amb facilitat i sense conseqüències legals". Això últim, amb referència a la recent sentència de la justícia espanyola que rebutjava els "retorns en calent" de les persones que arribaven nedant.
Segons Interior, un total de 40.000 persones es van dirigir cap a Ceuta i 1.135 cap a Melilla, cosa que desmenteix altres dades que van circular, que "no es basen en dades fiables ni en fonaments objectius". Segons Madrid, els que van aconseguir arribar van ser entre 58.000 i 60.000.
El Govern de Rabat va explicar que, al ser "conscient" del que passava, va activar diversos mecanismes, com l’increment de la vigilància i el reforç dels serveis de seguretat o de salvament, la qual cosa considera que "va permetre controlar el desenvolupament de la situació, protegir les vides, salvaguardar l’ordre públic i assegurar les fronteres".
El Marroc també va anunciar que ja s’ha iniciat una investigació per aclarir els fets. Al final del comunicat, les autoritats van defensar el seu rol en la gestió migratòria: "El Marroc seguirà sent, com han conegut sempre els socis, un soci fiable i responsable, compromès amb l’enfortiment de la cooperació". També van recordar que això només es pot portar a terme amb una "responsabilitat compartida, la solidaritat efectiva i el repartiment de les càrregues".
És la primera vegada que es va sentir una veu oficial al costat marroquí que parlava de l’arribada de milers de persones a Ceuta des de dijous. Les autoritats magribines només van dir, el mateix dia, que havien acordat amb Espanya la "repatriació" dels ciutadans que van aconseguir arribar i reforçar els esforços.
Sense notícies dels familiars
El costat marroquí de la frontera gairebé ha tornat a la normalitat. Es podria afirmar si no fos pel fort dispositiu policial que continua blindant el perímetre o pels grups de persones que continuen tornant des de Ceuta, tot i que cada vegada menys nombrosos.
A l’esplanada que està situada davant el pas fronterer hi havia presents durant tot el diumenge desenes de famílies que, sota el sol, esperaven tenir notícies dels seus éssers estimats. N’hi ha molts que des de dijous no saben si continuen vius o si encara són a Ceuta. L’únic que saben és que aquell dia, al costat de desenes de milers de persones, van mirar d’arribar a la ciutat autònoma.
No se sabia la xifra total de desapareguts. I un dels grans problemes és que molts van perdre la comunicació al quedar-se sense bateria o els mòbils o espatllar-se amb l’aigua. Durant els últims dies, molts dels que tornaven el primer que feien era demanar a algú un telèfon per intentar avisar les famílies que estaven bé.
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