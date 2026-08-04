Dos morts per un brot de diarrea explosiva als Estats Units que hauria propagat enciam contaminat
Fins ara, s'han detectat 11.234 casos en una desena d'estats i 193 d'ells han hagut de ser hospitalitzats
Regió7 / EP
Una partida d'enciam contaminat pel paràsit Cyclospora estaria al darrere d'un brot de diarrea explosiva que ha provocat ja la mort de dues persones i n'ha afectat 11.234 més als Estats Units, segons el Centre per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) d'aquest país i el Departament de Salut i Serveis Humans de Michigan. Les víctimes vivien en aquest darrer estat i patien afeccions mèdiques prèvies. Ara bé, hi ha afectats en una desena d'estats.
L'alerta sanitària per ciclosporiasi, que té entre els símptomes més habituals diarrea aquosa, pèrdua de gana, pèrdua de pes, rampes, inflor, augment de gasos, nàusees i fatiga, ha obligat a hospitalitzar 193 dels 11.234 casos diagnosticats.
En la investigació a punta a enciam iceberg com a origen del brot, tot i que continua oberta i, per ara, "no es poden descartar completament altres aliments", segons el Departament de Salut i Serveis Humans de Michigan.
La ciclosporiasi no sol ser una malaltia mortal, però les dues víctimes, en concret, "patien importants problemes de salut previs que podrien haver-se agreujat per la ciclosporiasi i la deshidratació", explica l'organisme estatal de Michigan, que també ha aclarit que "van emmalaltir abans de la retirada voluntària del mercat de l'enciam iceberg".
El que has de saber de la ciclosporiasi
La ciclosporiasi s'adquireix en ingerir aliments o aigua contaminats amb el paràsit Cyclospora cayetanensis. No es transmet habitualment de persona a persona perquè el paràsit necessita diversos dies o setmanes al medi ambient per ser infecciós.
Per reduir el risc de contagi, es recomana:
- Rentar bé les fruites i verdures sota aigua corrent abans de consumir-les, fins i tot si es pelaran.
- Extremar les precaucions amb els productes frescos com enciams, herbes aromàtiques, fruites del bosc o verdures de fulla verda, especialment si hi ha una alerta sanitària.
- Beure aigua potable. Si es viatja a zones on la qualitat de l'aigua és dubtosa, és preferible consumir aigua embotellada o tractada.
- Mantenir una bona higiene de mans, sobretot abans de manipular aliments i després d'anar al lavabo.
- Consultar les alertes alimentàries i no consumir productes que hagin estat retirats del mercat per risc de contaminació.
Cal tenir en compte que rentar els aliments redueix el risc, però no sempre elimina completament el paràsit.
Els símptomes solen aparèixer aproximadament entre 2 i 14 dies després de la infecció i inclouen principalment diarrea aquosa, dolor abdominal, nàusees, pèrdua de gana, pèrdua de pes i fatiga. Si la diarrea és intensa o es prolonga diversos dies, és important consultar un professional sanitari, ja que la malaltia es pot tractar amb antibiòtics específics.
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