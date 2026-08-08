La democràcia retrocedeix i més de la meitat dels països ja són autocràcies
L’informe Bertelsmann Transformation Index 2026 assenyala que el 56% dels països analitzats tenen executius que exerceixen el poder sense limitacions, una xifra rècord des del 2006
María Mondéjar
La democràcia perd pes en l’escenari internacional i els règims autocràtics ja són majoria. Dels sistemes polítics que analitza el Bertelsmann Transformation Index 2026 (BTI), més de la meitat dels països tenen governs autocràtics. Els governs d’aquests règims, a més, són cada vegada més repressius amb l’oposició, els mitjans de comunicació i la societat civil.
El 56% dels 137 països analitzats a l’índex estan governats per sistemes autocràtics. D’aquests, 52 es troben en la categoria d’autocràcies de línia dura, que es caracteritzen per violacions sistemàtiques dels drets fonamentals. La fundació alerta que aquesta és la xifra més alta registrada des que es va publicar el BTI per primera vegada, el 2006, i que la tendència autocràtica guanya terreny també entre les democràcies.
«Molts governs electes han buidat de contingut les institucions democràtiques fonamentals amb la finalitat d’afermar el seu control del poder. Aquest abús de poder aplana el camí cap a l’autocràcia», afirma Sabine Donner, experta en democràcia i coordinadora de l’informe. El BTI avalua el deteriorament de la democràcia i l’atribueix a la pressió de múltiples crisis, unida a la influència cada vegada més forta d’actors autocràtics.
Erosió de les llibertats
L’erosió dels valors i les institucions democràtiques es tradueix, sobretot, en retrocessos en la llibertat de premsa, d’expressió i de reunió. Els governs analitzats al BTI recorren cada vegada més a eines subtils contra mitjans de comunicació i ONG. Més enllà de les campanyes de difamació i la violència, les autoritats fan servir sancions contra les ONG o polititzen processos de concessió de llicències als mitjans de comunicació. La vigilància digital i els talls d’internet s’han convertit igualment en eines habituals per reprimir les crítiques i l’oposició, alerten des de la fundació.
Així mateix, la integritat electoral també s’està deteriorant. En el 54% dels països avaluats, les eleccions ja no compleixen els estàndards democràtics mínims. En alguns casos, com els cops militars al Gabon i el Níger, els processos electorals han quedat directament suspesos. En altres, com Bielorússia, Rússia i Ruanda, les eleccions són processos simbòlics amb un resultat predeterminat. A Geòrgia i Sèrbia, les manipulacions electorals han fet que tots dos països passin a ser classificats com a autocràcies a l’índex BTI.
Resistència democràtica
Malgrat l’escenari global, la Fundació Bertelsmann destaca l’existència de protestes socials, fins i tot, en estats governats de manera autocràtica i les atribueix principalment a greuges socials, la precarietat dels serveis públics i la desigualtat.
L’informe posa Hongria i Turquia com a exemples de transició cap als valors democràtics. Les últimes votacions i les mobilitzacions contra l’empresonament de dirigents opositors en aquests països evidencien el desgast de la popularitat de líders com Viktor Orbán i Recep Tayyip Erdogan. En altres casos, com Bangladesh, el Nepal i Sri Lanka, les protestes han obert espais per a una possible renovació democràtica, mentre que al Brasil i a Polònia han contribuït a frenar retrocessos democràtics, si bé amb resultats encara incerts a llarg termini.
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