Un brot pel bacteri ‘devorador de carn’ posa en alerta la costa est dels Estats Units amb les primeres morts
Les autoritats sanitàries de l’estat de Louisiana confirmen 5 morts relacionades amb aquest microorganisme, mentre que quatre persones més han estat confirmades com a infectades
Àlex Álvarez García
Una nova alerta sanitària als Estats Units per una bacteri “menjadora de carn” present en aigües costaneres torna a sacsejar les urgències nord-americanes. L’estat de Louisiana està instant les persones que van a la platja a prendre precaucions davant l’augment d’infeccions per aquesta bacteri, anomenada ‘Vibrio vulnificus’, que ja ha causat el contagi de nou persones aquest any, segons ha informat el departament de salut estatal en un comunicat recollit per ‘Associated Press’. La preocupació és màxima, ja que tots els infectats han estat hospitalitzats i cinc han mort: “Busqueu atenció mèdica immediata si una ferida exposada a aigua salobre o salada es torna vermella, s’infla, fa mal, està calenta o canvia de color”.
Aquest brot bacterià és especialment preocupant perquè se suma a l’alerta emesa pels Centres de Control i Prevenció de Malalties (CDC) per una altra infecció, la ciclosporiasi (coneguda com a diarrea explosiva), causada per un paràsit microscòpic present en aliments frescos, concretament en un tipus d’enciam servit a la cadena de menjar ràpid Taco Bell, que ja ha provocat les primeres morts. La bacteri ‘Vibrio vulnificus’, en canvi, es troba en un tipus determinat d’aigua de bany.
Presents a l’aigua del mar
Segons les autoritats sanitàries, les bacteris Vibrio prosperen a l’aigua de mar i en la barreja salobre d’aigua dolça i salada que es troba en estuaris o llacunes. La majoria d’infeccions es diagnostiquen durant els mesos de més calor, és a dir, de maig a octubre, i la major part es registren en estats de la zona del golf de Mèxic, “un entorn ideal”, segons els experts epidemiològics.
El tipus més mortal d’aquestes bacteris sol ser, precisament, la Vibrio vulnificus, amb una taxa de mortalitat molt més elevada que la d’altres variants. L’estat de Florida ha reportat 14 casos i dues morts en el que portem d’any, en comparació amb els 33 casos i cinc defuncions de tot l’any passat.
Un alt percentatge de persones contagiades emmalalteixen quan es troben a l’oceà o en aigua salobre i l’organisme entra per ferides a la pell. Altres, en canvi, s’infecten en consumir marisc cru o poc cuinat. Els casos més greus es donen sobretot en persones d’edat avançada, pacients amb patologies cròniques o malalties hepàtiques.
Segons els científics, el canvi climàtic està afavorint la proliferació d’aquests microorganismes i la seva expansió cap al nord. De fet, un estudi del 2023 va constatar que el cas més septentrional s’ha desplaçat uns 30 quilòmetres cada any, amb el consegüent augment de casos.
Els CDC recomanen que els banyistes rentin immediatament i a fons amb sabó i aigua neta qualsevol tall o rascada després del contacte amb aigües costaneres. També aconsellen consultar un metge si apareixen símptomes com calfreds, febre o zones enrogides a la pell que comencen a formar butllofes.
Pel que fa als possibles contagis pel consum de marisc, les ostres representen un risc especial. Les autoritats també ofereixen instruccions específiques de cocció per a altres mol·luscs.
Mèxic desmenteix les autoritats sanitàries dels EUA
Paral·lelament, el Govern de Mèxic ha insistit aquest divendres que no està demostrat que l’enciam produït a l’estat de Guanajuato sigui l’origen del brot de ciclosporiasi detectat als Estats Units, malgrat que les autoritats nord-americanes mantenen una associació epidemiològica amb aquest producte.
El comissionat federal per a la Protecció contra Riscos Sanitaris, Víctor Hugo Borja, ha explicat que la investigació nord-americana es basa en entrevistes dels CDC a persones contagiades, moltes de les quals van declarar haver consumit enciam processat en restaurants de menjar ràpid. A partir d’aquests testimonis, l’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA) va rastrejar la cadena de distribució fins a una planta de Taylor Farms a Guanajuato i va notificar Mèxic de la possible associació.
Després de rebre l’alerta, les autoritats mexicanes van inspeccionar la planta i van analitzar cinc mostres d’enciams sencers, cinc més del producte ja processat i l’aigua utilitzada a les instal·lacions. “Vam comprovar que totes eren negatives. Per tant, la hipòtesi no es confirma amb aquests resultats de laboratori”, ha assegurat el responsable. Tot i això, Borja ha reconegut que la investigació continua oberta: “La hipòtesi es manté i no es confirma la font directa”.
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