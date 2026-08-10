Més de 110 morts en un terratrèmol a Colòmbia de 7,4 de magnitud
L'epicentre ha estat a San José del Palmar, al departament de Chocó
ACN
Colòmbia ha registrat un terratrèmol de magnitud 7,4 a les 07.34 hores d'aquest dilluns (hora local), segons ha informat el Servei Geològic colombià. L'epicentre ha estat a San José del Palmar, al departament de Chocó, i el balanç provisional del govern colombià ja parla de 111 víctimes mortals i 87 ferits. També s'ha informat de 61 edificis esfondrats i 1.575 habitatges afectats parcialment. Sis aeroports del país han suspès les operacions, entre els quals Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago i Buenaventura. "Per seguretat, les operacions aèries en aquestes terminals romanen suspeses fins a avaluar danys estructurals en la infraestructura", ha assenyalat Aeronàutica Civil de Colòmbia en un missatge a X.
El flamant president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, ha presidit la primera reunió del centre d'emergències, ha afirmat que encomana el país "al senyor Jesucrist" i ha fet una crida a la unitat nacional. "Avui tots els colombians, sense distincions ideològiques, hem d'unir-nos davant una sola causa que són les víctimes d'aquest desastre natural", ha afirmat de la Espriella, que, a banda dels 111 morts i 87 ferits, també ha enumerat 18 centres de salut destrossats, 52 centres educatius i 18 carreteres. "Estem absolutament convençuts que, units com a societat i com a govern, podrem tirar endavant el nostre país en aquest moment tan dur", ha continuat el president de Colòmbia, que s'ha compromès a informar personalment "cada dues o tres hores".
D'altra banda, Bogotà ha obert sis punts per rebre donacions per a les víctimes del terratrèmol. "Es necessita aigua potable, mantes, matalassos, aliments, articles d'higiene personal i subministraments de primers auxilis", ha enumerat l'alcalde de la capital de Colòmbia, Carlos Fernando Galán. La Direcció General Marítima ha remarcat que, després del sisme, no hi ha amenaça de tsunami a la costa pacífica colombiana. Tres de les quatre rèpliques que han aparegut després del sisme també tenien com epicentre San José del Palmar i han arribat a una magnitud de 4,8, 3,3 i 3, respectivament. La tercera ha estat a Sipí, Chocó, i ha estat de 2,8.
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