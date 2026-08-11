El dia que Trump va mirar l’eclipsi solar sense ulleres de protecció
«No miris!»: el president dels Estats Units va ignorar totes les recomanacions de la ciència el 2017
Ricardo Mir de Francia
Aquell estava destinat a ser un dia important. El líder de la nació més poderosa del món es disposava a oferir aquella nit el seu primer discurs televisat a la nació sobre la guerra a l’Afganistan, on els Estats Units feia més de tres lustres que estaven encallats. Una guerra que ell mateix havia descrit com a «desastrosa i cara», suggerint la seva intenció de retirar-se si arribava a la Casa Blanca. De manera que el món mirava cap a Washington aquell dilluns 21 d’agost del 2017. Però el que va acabar veient no podia ser més desconcertant. Hores abans del discurs, Donald Trump es va treure al balcó de la Casa Blanca per veure l’eclipsi parcial de Sol d’aquella tarda. I ho va fer com només «un geni» de la seva talla podria haver-ho fet: sense posar-se les ulleres de protecció.
La seqüència no té pèrdua. Trump i Melania surten al balcó del South Lawn. Ella, amb un vestit negre creuat i ulleres de protecció. Ell, amb vestit, corbata i sense ulleres. Són les 14.39 h, hora local. Saluden la premsa, que els fa fotos des de baix, i somriuen. Han passat només sis mesos des de la seva primera presa de possessió: és un nou dia a Amèrica. Tot seguit, el president s’oblida dels periodistes i mira directament l’eclipsi. Allò deu cremar com un accident a la barbacoa perquè tanca els ulls ostensiblement. Però hi torna a mirar. No una, sinó tres vegades; l’última, assenyalant el Sol amb una ganyota de malestar evident. La ciència és concloent: mirar un eclipsi sense protecció pot danyar la vista de manera permanent i, fins i tot, provocar ceguesa.
Els periodistes esclaten en rialles. Ningú s’ho pot creure. La gresca entre els presents és manifesta. Alarmat, un dels seus assessors li crida: «Don’t look!» («No miri!»), segons va recollir aquell dia el periodista de The Guardian encarregat de cobrir l’activitat de la Casa Blanca. Trump intercanvia unes paraules amb Melania, que aparentment li pregunta si està bé, i torna a somriure, ensenyant aquesta vegada a la premsa les ulleres que durant tota aquella estona portava a la mà i que no s’havia posat. Aleshores ja era evident per a molts: l’eclipsi de l’era Trump havia començat. Només més tard es posaria les ulleres, aquesta vegada per mirar sense patir escozor a les còrnies aquell esdeveniment còsmic.
Mems i tuits
No cal dir que Twitter va ser durant aquelles hores un formiguer. «No et pots quedar cec si el Sol és fake», va escriure un usuari al costat de la fotografia de Trump, un persistent negacionista del canvi climàtic. «Tinc les millors còrnies de tots els temps. D’això no hi ha cap dubte». Tot i que potser la palma se la va endur l’endemà la portada amb doble sentit del tabloide novaiorquès The Daily News. Trump hi apareix mirant el Sol sense ulleres. «No gaire brillant», deia el titular.
Aquell dia, per cert, va acabar com tantes altres vegades. Anunciant tot el contrari del que havia insinuat reiteradament. En lloc de retirar-se de l’Afganistan, Trump va anunciar que els seus militars s’hi quedarien de manera indefinida.
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