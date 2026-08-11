El Govern es reuneix amb els casals catalans a Colòmbia i no es té constància de cap català "ferit ni mort" pel sisme
L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament participarà en la primera petició d'ajuda del govern colombià
ACN
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, s'ha reunit per videoconferència aquest dimarts a la tarda amb el president la Comunitat Catalana de Colòmbia, Francesc Minguell, i el coordinador del Casal Català de Medellín, Enric Figueres. Acompanyat pel delegat del Govern als Estats Andins, Antoni Vicens, Duch s'ha interessat per l'estat de la comunitat catalana al país després del terratrèmol i els casals li han transmès que no tenen coneixement de "cap català ferit ni mort" pel sisme. Les autoritats colombianes han fet arribar una primera petició d'ajuda oficial, que es vehicularà a través de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) en col·laboració amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECID).
L'ACCD té un representant a Colòmbia que es coordinarà amb el govern colombià i la cooperació espanyola. En paral·lel, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior s'ha posat a disposició de la comunitat catalana i els ha recordat que poden comptar amb el suport de la delegació del Govern als Estats Andins, que té seu a Bogotà, a més dels serveis consulars espanyols. Segons fonts del departament, el Govern segueix treballant amb les autoritats colombianes i el consolat espanyol per tenir informació actualitzada de víctimes. A més, s'han publicat una sèrie de recomanacions a les xarxes per a les persones que són a la zona: informar-se bé, evitar acostar-se a estructures inestables i seguir les indicacions de les autoritats.
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