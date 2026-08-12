Un vaixell de passatgers que sortia de Bali s’incendia a l’estret de Lombok
Les autoritats indonèsies continuen les tasques per rescatar les 19 persones que encara romanen a bord de l’embarcació incendiada.
EFE
Un vaixell amb 131 persones a bord que sortia de la turística illa de Bali s’ha incendiat aquest dimecres a les aigües de l’estret de Lombok. Les autoritats han posat en marxa un operatiu de rescat que, de moment, ha permès evacuar-ne 112.
L’incident s’ha produït cap a les 4.39 hores hora local (19.30 GMT de dimarts), quan l’Oficina de Recerca i Salvament (SAR) de Mataram —la principal ciutat de l’illa de Lombok, a la costa occidental— ha rebut un avís d’emergència, segons ha informat l’Agència Nacional de Recerca i Salvament d’Indonèsia (Basarnas) en un comunicat.
El vaixell KMP Putri Yasmin, incendiat per causes que encara es desconeixen, transportava 131 persones i es dirigia des del port de Padangbai, al sud-est de Bali, fins al de Lembar, al sud-oest de Lombok, segons Basarnas.
Padangbai és un dels principals punts de sortida de les embarcacions de passatgers que viatgen des de Bali, una illa que cada any rep milions de turistes estrangers, cap a diversos punts de Lombok, com ara les illes Gili.
De les 131 persones que hi havia a bord, 112 han estat evacuades, mentre que continuen les tasques per rescatar-ne les 19 restants, segons les autoritats.
El cap de l’Oficina SAR de Mataram, Muhamad Hariyadi, ha indicat en el comunicat que, «immediatament» després de rebre l’avís, es van desplegar equips de rescat en llanxes per dur a terme les tasques d’evacuació, així com un helicòpter per fer «una vigilància aèria més àmplia».
L’Oficina SAR de Denpasar (Bali) també participa en l’operatiu, juntament amb l’Armada d’Indonèsia, la Policia de Lombok Occidental, la Capitania del Port de Lembar, iots privats i residents locals, entre d’altres.
Infraestructures precàries
Els accidents marítims són habituals a Indonèsia a causa de les infraestructures precàries, la sobrecàrrega de passatgers i mercaderies, el compliment lax de les normes de seguretat i les inclemències meteorològiques.
A principis d’agost, un incendi en un ferri davant de la costa de Madura (Java Oriental) va deixar tres morts, mentre que el juliol del 2025 tres persones van morir en un altre incendi en un ferri amb 580 persones a bord a la província de Sulawesi del Nord.
El vaixell és un dels principals mitjans de transport de l’arxipèlag indonesi, format per més de 17.000 illes i amb una població de prop de 290 milions d’habitants.
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