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Descarrila un tren de passatgers a la ciutat de Lewes, al sud d'Anglaterra

Segons imatges difoses per la BBC, haurien bolcat tres vagons

Imatge d'arxiu d'un tren a Londres

Imatge d'arxiu d'un tren a Londres / EFE

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EFE

Londres

Un tren de passatgers ha descarrilat aquest dijous a Lewes, a la regió de Sussex Est, en el sud d'Anglaterra. De moment es desconeix si hi ha víctimes en el passatge afectat. Fins al lloc dels fets han acudit paramèdics, bombers i policies.

Una imatge d'un helicòpter retransmesa per la BBC mostra tres vagons bolcats. En una altra foto difosa a través de les xarxes socials, es veu a personal d'emergències enfilat en la part de dalt dels vagons. El tren, de la companyia Southern Rail, cobria el trajecte entre Haywards Heath i Lewes (part de la ruta Brighton-Londres).

A conseqüència de l'accident, diverses de les línies d'aquesta companyia han quedat tallades, i les altres sofreixen seriosos retards.

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Per la proximitat de Brighton -destí de platja per excel·lència-, la línia afectada és una d'alta ocupació durant els estius, amb una freqüència de trens de cada mitja hora.

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