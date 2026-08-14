L’activitat eruptiva de l’Etna manté tancat l’aeroport sicilià de Catània en plena temporada turística
El volcà manté diverses boques efusives actives a 2.750, 2.090 i 1.900 metres d’altitud, amb colades de lava
EFE
L’activitat eruptiva del volcà Etna, a l’illa italiana de Sicília, va obligar aquest dimecres a prolongar la suspensió total dels vols a l’aeroport Vincenzo Bellini de Catània (est) fins almenys a les 16.00 hores de dijous, afectant milers de passatgers en plena temporada turística.
L’empresa gestora de l’aeròdrom (SAC) va confirmar que la suspensió afecta tant les sortides com les arribades a causa de la presència de cendra a l’atmosfera i de les condicions del vent.
La nova fase eruptiva, activa des del passat 7 d’agost, manté les autoritats de l’illa en màxima alerta. Segons l’últim informe de l’Institut Nacional de Geofísica i Vulcanologia (INGV), el volcà manté diverses boques efusives actives a 2.750, 2.090 i 1.900 metres d’altitud, amb colades de lava que avancen pel vessant fins a assolir una cota de 1.360 metres a la zona deshabitada de la Vall del Bove.
Tot i que els científics van detectar una lleugera pèrdua de pressió acumulada al terreny, l’activitat explosiva interna del volcà continua registrant nivells molt alts, d’acord amb els vulcanòlegs.
El ministre de Protecció Civil, Nello Musumeci, que va ser president de la província de Catània i president de la regió de Sicília, va criticar la vulnerabilitat de l’aeròdrom catanès per la seva proximitat a l’Etna. «El que passa amb cancel·lacions, retards i greus molèsties per a milers de ciutadans i turistes torna a plantejar un problema que Sicília coneix des de fa temps (...) El que està fora de lloc no és el volcà, sinó l’aeroport», va declarar Musumeci, recordant la proposta que ell mateix va llançar el 1999 per traslladar la instal·lació a una zona més protegida.
Més activitat aèria
El ministre va afegir que en aquests gairebé 30 anys el trànsit aeri i els fluxos turístics han crescut enormement, mentre que les conseqüències de les erupcions continuen condicionant periòdicament l’operativitat de les terminals i perjudicant-ne la reputació en termes de mobilitat i accessibilitat.
Amb els seus 3.324 metres d’altura, l’Etna és el volcà actiu més alt d’Europa i els seus freqüents episodis d’emissió de cendra provoquen amb regularitat el tancament de l’espai aeri al sud d’Itàlia.
Segons les dades de SAC, uns 700 vols es van veure afectats entre el 8 i l’11 d’agost, amb prop de 400 cancel·lacions de sortides i més de 250 vols desviats o reprogramats a altres aeroports com Palerm (nord), Trapani (oest) o Comiso (sud). Aquest últim va reprendre aquest dimecres les operacions després d’haver estat tancat durant diverses hores per la presència de material volcànic.
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