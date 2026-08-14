Nombroses víctimes
Almenys un mort i una quarantena de ferits a Croàcia per un incendi a la costa
Unes 200 persones que s’havien endinsat a les aigües de l’Adriàtic per fugir de l’incendi van ser rescatades amb vaixells
Redacció
Almenys una persona ha perdut la vida i una quarantena han resultat ferides en el gran incendi desencadenat dijous a la nit en una zona turística a 25 quilòmetres al sud de la població de Split, a Croàcia. Almenys 14 persones estaven hospitalitzades aquest divendres, set d’elles en estat crític, a causa de les cremades sofertes. Les restes mortals d’aquesta persona encara no identificada s’han trobat aquest divendres en una zona arrasada pel foc.
Deu pacients són a la unitat de cures intensives i la vida de set d’ells corre perill, inclosa una noia de 17 anys, informa el diari ‘Jutarnji list’, que cita fonts de l’hospital, a causa principalment de les cremades sofertes, algunes amb el 60% del cos afectat.
Una altra desena de persones han demanat ajuda mèdica per problemes respiratoris causats per l’exposició al fum.
Més de 280 bombers, amb 93 camions, i també quatre avions d’extinció, han aconseguit posar el foc sota control, segons les últimes informacions, després d’haver cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació, així com desenes d’habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Alguns mitjans informen que alguns focus continuen encara actius.
El Ministeri del Mar, Transport i Infraestructura croata va indicar que equips de rescat van evacuar amb els seus barcos durant la nit unes 200 persones que s’havien endinsat a les aigües de l’Adriàtic per fugir de l’incendi.
La primera ministra croata, Andrej Plenkovic, va explicar que a l’àrea afectada hi havia uns 15.000 residents i 12.000 turistes, dels quals han sigut evacuats de forma organitzada almenys 2.500, tot i que molts d’altres van marxar pels seus propis mitjans sense esperés l’ajuda.
«Hem tingut una nit extremadament difícil. La situació a la zona compresa entre Lokva Rogoznica i Omis és complexa. Els bombers treballen activament per sufocar l’incendi. Els avions d’extinció ja es troben al lloc», va declarar el cap de bombers, Viseslav Pesic, a l’agència de notícies croata Hina el matí d’aquest divendres.
Carretera tallada
El foc ha arrasat una àmplia franja continental, així com la línia costanera entre Lokve Rogoznica i Omis, per la qual cosa la carretera de l’Adriàtic, per la qual solen passar molts turistes, ha sigut tancada.
«Aquest ha sigut un dels pitjors incendis que hem afrontat en els últims anys», ha afirmat el primer ministre, Andrej Plenkovic, durant una reunió amb alts càrrecs del comtat de Split-Dànimacia des d’Omis en què ha informat que el Govern proporcionarà ajut econòmic per reparar els danys causats per les flames.
Per la seva banda, el president del país, Zoran Milanovic, s’ha desplaçat a la zona en el marc d’una jornada que ha catalogat de «terrible» i ha traslladat el seu agraïment a tots aquells equips que «lluiten» contra l’incendi.
El ministre de Defensa croata, Ivan Anusic, ha confirmat aquest divendres que l’Exèrcit de Terra està preparat per intervenir si la direcció de Protecció Civil així ho sol·licita.
Investigació de les causes
Les flames es van estendre des de la localitat de Lokva Rogoznica cap a la costa i l’interior. Si bé de moment no s’ha determinat l’origen, les autoritats croats investiguen ja si ha pogut ser un incendi provocat.
Un altre incendi es va declarar avui també a Trogir, al nord de Split, i els bombers lluiten encara contra les flames a la península de Peljesac, uns 70 quilòmetres al nord de Dubrovnik, però per ara han aconseguit defensar les cases.
També a la veïna Montenegro es registren avui diversos focs.
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