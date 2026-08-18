L’OMS avisa que el brot d’Ebola a la República Democràtica del Congo «està molt lluny d’estar sota control»
El director general de l'entitat avisa que moltes persones ni tan sols arriben a ser identificades com a malaltes, fet que apunta que "hi ha una cadena de transmissió que encara no s'ha identificat"
EFE
El brot d’Ebola a la República Democràtica del Congo (RDC), que amb gairebé 5.000 infectats i més de 2.300 morts ja és el segon pitjor de la història, «està molt lluny d’estar sota control», segons va alertar aquest dimarts el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Segons les dades de l’OMS, s’han detectat casos en sis províncies i 55 zones sanitàries de l’est de la RDC, fet que, sumat als intensos moviments de població provocats per la inseguretat de la zona a causa del conflicte armat, alimenta el pessimisme dels epidemiòlegs.
«Ha tingut un gran avantatge inicial i encara estem intentant atrapar-lo», va assenyalar a l’inici de la reunió del Comitè d’Emergència per al brot, convocada tres mesos després que l’OMS declarés una emergència internacional per aquesta crisi sanitària. «El risc d’una propagació nacional i internacional més important continua sent elevat», va afegir el màxim responsable de l’agència sanitària de l’ONU.
«El que més em preocupa és on estan morint els pacients: a casa seva, a les seves comunitats, fora dels centres de tractament i de les llistes de contactes. Aquestes morts apunten a una cadena de transmissió que encara no hem identificat», va reconèixer Ghebreyesus.
El brot continua circumscrit a la RDC, tot i que les províncies afectades han anat augmentant progressivament fins a les sis actuals. Tedros va advertir que el risc «no s’atura a les fronteres» del país africà i va recordar que inicialment es van registrar una vintena de casos a la veïna Uganda, on la transmissió ja es va aturar, i que «el mes passat un viatger va portar el virus a França».
Segon brot més gran
El brot ja és el pitjor de la història de la RDC i el segon més gran des que es coneix el virus, només per darrere del que va causar 11.000 morts i 28.000 contagis a l’Àfrica occidental entre el 2014 i el 2016. El mateix Tedros va advertir la setmana passada que, al ritme actual de nous casos i morts, podria superar en nombre de víctimes el que es va patir fa una dècada.
El virus causant de l’actual brot pertany a la variant Bundibugyo, la taxa de letalitat de la qual oscil·la entre el 30% i el 50%, i per a la qual no existeixen vacunes ni tractaments específics, tot i que l’OMS i altres institucions investiguen possibles fàrmacs candidats. De fet, ja s’han començat a provar en humans dues vacunes dissenyades específicament per a aquesta variant.
El comitè d’experts, que s’ha de reunir trimestralment mentre duri l’emergència internacional, analitza aquest dimarts la resposta al brot i emetrà recomanacions per als pròxims mesos. De moment, l’OMS estableix que el risc de propagació de l’Ebola a la RDC és «molt alt», mentre que és «alt» als països veïns i «baix» a la resta de l’Àfrica i als altres continents.
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