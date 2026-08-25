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cases reials

Harald de Noruega pateix una infecció bacteriana a la sang

El Rei Harald de Noruega

El Rei Harald de Noruega / EUROPA PRESS

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Laura Estirado

Barcelona

La salut de Harald V de Noruega torna a situar la monarquia del país en suspens. El rei, de 89 anys, continua ingressat al Rikshospitalet d’Oslo des del dia 17 d’agost i el seu estat va empitjorar durant el cap de setmana passat. En un comunicat difós diumenge, la casa reial noruega va informar que el monarca "rep antibiòtics per una infecció amb bacteris a la sang". També va apuntar que "respon bé al tractament". I va afegir: "La situació és estable. Sa majestat romandrà a l’Hospital Universitari d’Oslo, Rikshospitalet, i es troba de baixa per malaltia fins a nou avís". Harald portava diverses setmanes rebent cortisona per tractar una anèmia hemolítica, una malaltia de la sang que accelera la destrucció dels glòbuls vermells. El tractament va provocar una acumulació de líquids en l’organisme que va obligar a ingressar-lo. Divendres passat, el palau ja va anunciar que l’hospitalització es prolongaria i que el rei no participaria en la visita prevista a Trondelag que tindrà lloc a principis de setembre.

Haakon de regent

La preocupació és més gran per l’historial mèdic del sobirà. Al febrer, va ser hospitalitzat durant unes vacances a Tenerife per una infecció i deshidratació. El 2024, va emmalaltir a Malàisia i va haver de ser repatriat, llavors se li va posar primer un marcapassos temporal i, ja a Noruega, un de permanent. Diumenge passat, segons VG, van acudir a l’hospital la reina Sònia, els prínceps hereus Haakon i Mette-Marit, la princesa Ingrid Alexandra i la princesa Astrid. Haakon exerceix com a regent mentre el seu pare roman de baixa. El primer ministre noruec, Jonas Gahr Store, va reconèixer que la situació s’havia tornat "una mica més seriosa", tot i que va destacar que Harald està rebent bona atenció mèdica.

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