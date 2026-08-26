Així ha estat la riuada mortal del Nepal a la frontera amb la Xina
L’aiguat ha causat prop d'un centenar de víctimes mortals
Regió7
Una riuada ha irromput amb violència en una vall de l’Himàlaia compartida pel Nepal i el Tibet xinès, i ha arrasat assentaments, edificis i vehicles al seu pas. L’aiguat ha causat prop d'un centenar de víctimes mortals i ha deixat nombrosos desapareguts, entre els quals almenys dos espanyols.
La policia del Nepal ha difós imatges en què es veu una onada gegant avançant per l’estreta vall del districte muntanyós de Rasuwa, al nord de Katmandú i al costat de la frontera amb la Xina. Les autoritats han ordenat evacuar els veïns de les vores del riu i han desplegat tots els recursos disponibles a la zona.
Les càmeres de vigilància mostren desenes de persones corrent per una carretera abans que l’aigua i un núvol espès cobreixin l’aparcament i els edificis propers, deixant la zona devastada.
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