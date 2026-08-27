La Xina evacua zones del Tibet davant el risc de ruptura d’un llac format després de la riuada
El desastre es va originar pel despreniment d’una massa de gel en una zona glacial del Nepal situada entre els 5.200 i els 5.500 metres d’altitud
Regió7
Les autoritats xineses van evacuar aquest dijous residents de diverses localitats del Tibet amenaçades per la possible ruptura d’un llac que s’ha format després de la riuada que va colpejar dimecres una zona fronterera entre el nord del Nepal i el sud-oest de la regió tibetana. El llac es va formar prop de la confluència d’un riu procedent del Nepal amb un altre curs fluvial al Tibet i aquest dijous contenia uns dos milions de metres cúbics d’aigua, segons dades del Ministeri xinès de Recursos Hídrics difoses per la televisió estatal CCTV.
L’embassament natural ja estava vessant i les autoritats calculen que durant els pròxims tres dies s’hi podrien incorporar tres milions de metres cúbics més, fet que eleva el risc d’una ruptura i d’una descàrrega sobtada d’aigua. Es preveu que el cabal arribi al màxim l’1 de setembre.
El Departament de Recursos Naturals del Tibet va informar que els habitants amenaçats de diverses localitats situades aigües avall havien estat traslladats a llocs segurs. Les autoritats estimen que la barrera natural fa uns 50 metres d’alçada i més de tres quilòmetres de longitud, i van advertir que suposa una greu amenaça per a les zones situades aigües avall.
El Ministeri de Recursos Hídrics va desplegar equips de vigilància hidrològica i analitza mitjançant simulacions el possible comportament de les aigües en cas de ruptura per donar suport a les operacions d’emergència.
L’origen del desastre
Experts del Ministeri xinès de Recursos Naturals van determinar mitjançant imatges de satèl·lit que el desastre es va originar pel despreniment d’una massa de gel en una zona glacial del Nepal situada entre els 5.200 i els 5.500 metres d’altitud. La massa va arrossegar materials glacials i va descendir a gran velocitat fins a convertir-se en un flux de detritus i, posteriorment, en una allau de fang que va arribar al pas fronterer de Gyirong després de recórrer uns 20 quilòmetres en només set minuts.
La riuada va afectar el districte de Rasuwa, a la província nepalesa de Bagmati, i el comtat veí de Gyirong, al sud-oest de la regió autònoma del Tibet, on continuen les tasques de recerca i rescat.
Al costat tibetà, l’últim balanç disponible situava en tres les persones mortes i en 558 les persones amb les quals s’havia perdut el contacte a Gyirong, entre elles 260 estrangers.
Evacuació a Gyirong
Les autoritats xineses van evacuar aquest dijous 555 turistes que es trobaven al comtat tibetà de Gyirong i van assegurar que ja no quedaven viatgers atrapats a la zona. La televisió estatal CCTV va informar que les autoritats van organitzar el trasllat dels visitants els itineraris dels quals s’havien vist alterats pel desastre, amb la col·laboració del departament local de Cultura i Turisme i dels hotels de la zona.
La majoria dels turistes va començar a abandonar Gyirong durant el matí d’aquest dijous i, després d’organitzar les sortides en funció dels diferents itineraris, un total de 555 persones havien estat evacuades, va afegir el mitjà estatal.
El trasllat es produeix mentre continuen les operacions de recerca a Gyirong, on l’últim balanç xinès manté en tres les persones mortes i en 558 les persones amb les quals s’ha perdut el contacte, 260 de les quals són estrangeres.
Una destinació turística tradicional
El Tibet és una popular destinació de muntanya i cultural entre els viatgers xinesos. El 2025, la regió va registrar 70,73 milions de visites turístiques, un 10,71% més que l’any anterior, segons dades del Departament de Cultura i Turisme del govern regional tibetà. Tot i que els turistes estrangers no poden viatjar individualment al Tibet i han de contractar viatges organitzats a través d’una agència local, la regió va registrar el 2025 unes 437.400 visites turístiques procedents de l’estranger, un 36,5% més interanual.
El Tibet és una regió autònoma del sud-oest de la Xina sota control de Pequín des de la dècada de 1950 i la seva situació política, cultural i religiosa és objecte de crítiques per part d’alguns països, així com de la Unió Europea (UE), l’ONU i organitzacions de drets humans, que demanen que es protegeixin els drets i les llibertats del poble tibetà.
Els equips de rescat buscaven aquest dijous més de 1.400 desapareguts a la frontera entre el Nepal i la regió autònoma xinesa del Tibet. Més de 24 hores després de la catàstrofe, la xifra de cadàvers recuperats ascendia a 362, tot i que es preveu que augmenti. Al Nepal es calcula que hi ha 910 desapareguts, entre els quals 517 turistes estrangers. Al costat xinès, al Tibet, el balanç provisional era de 558 persones desaparegudes, inclosos 260 estrangers.
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