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Declarat un gran incendi a Londres a prop de l’estadi de Wembley

Els bombers desplacen 125 efectius per controlar el foc en una planta de reciclatge i demanen als veïns que es confinin a casa amb portes i finestres tancades a causa de l’intens fum

Una columna de fum a prop de l'estadi de Wembley

Una columna de fum a prop de l'estadi de Wembley / MARTIN EVANS / DPA / EUROPA PRESS

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Regió7

Barcelona

Els bombers de la ciutat de Londres lluiten contra un incendi declarat en un centre de tractament de residus i reciclatge proper a l'estadi de Wembley, al nord-oest de la capital britànica.

Pel que sembla, l'incendi s'ha originat a l'estació de residus de LondonEnergy, a Hannah Close, situada al costat d'un magatzem d'Amazon i a prop de la botiga d'Ikea de Wembley, segons informa el Daily Mail.

Una vintena de camions d'extinció d'incendis i uns 125 bombers s'han desplaçat fins al lloc per controlar les flames. A més, el cos ha demanat als residents de la zona propera que «tanquin portes i finestres» i romanguin a l'interior dels seus habitatges «a causa de la gran quantitat de fum que s'està generant».

Els Bombers de Londres han informat que l'incendi s'ha originat en una «instal·lació de residus mixtos» i que ha afectat una nau industrial.

El servei de transport metropolità de la ciutat ha suspès el servei de la línia de metro Metropolitan, mentre que la línia Jubilee no s'atura a les estacions afectades pel fum de l'incendi. Així mateix, s'han interromput totes les línies de tren en direcció a Aylesbury pel mateix motiu. El trànsit de vehicles per la zona també s'ha vist afectat.

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Les causes de l'incendi encara es desconeixen, tot i que alguns mitjans locals informen d'una «explosió» prèvia.

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