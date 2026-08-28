'HeroRats': així s'entrena les 'superrates' que salven vides
L'ONG APOPO entrena els rosegadors per a tota mena de tasques
Regió7
Intervenen en tasques de salvament i detecten la presència de malalties o agents infecciosos. No són superherois. Ni tan sols són humans. Són rates que salven vides, i el seu ensinistrament depèn de l'ONG APOPO.
Entre els projectes que ha dut a terme l'organització no governamental hi ha que els rosegadors col·laborin en tasques de rescat i, per exemple, puguin trobar persones atrapades sota la runa després d'un terratrèmol. Els avantatges d'utilitzar aquests petits animals són evidents: «Les rates poden entrar en espais petits per arribar fins a les víctimes», explica la doctora Donna Kean. El seu desenvolupat sentit de l'olfacte, la seva intel·ligència i la facilitat per ser ensinistrades són altres punts a favor de les rates, les 'HeroRats', com les anomena l'ONG.
De moment, no han anat més enllà de l'entrenament, per al qual els tècnics utilitzen simuladors. El projecte preveu que les rates vagin equipades amb motxilles amb càmeres, micròfons i localitzadors per poder entrar en contacte amb les víctimes del sinistre.
Adopta una rata
L'ensinistrament té una durada de deu setmanes, segons explica APOPO, que disposa d'unes instal·lacions a Tanzània per dur-lo a terme. La tècnica perquè les rates aprenguin a complir la seva missió consisteix a sotmetre-les al mètode d'estímul-recompensa.