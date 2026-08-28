Roben un collaret valorat en cinc milions d’euros del Museu d’Arts Aplicades de Viena
Un dels presumptes lladres portava una arma de foc, segons les primeres investigacions de la policia, que apunten que els sospitosos haurien colpejat una vitrina del museu amb un martell
EP
Les forces de seguretat d’Àustria han posat en marxa aquest divendres una operació de recerca i captura per localitzar els sospitosos del robatori de diverses joies, entre elles un collaret valorat en cinc milions d’euros, del Museu d’Arts Aplicades de Viena, a la capital del país.
Un dels presumptes lladres portava una arma de foc, segons les primeres investigacions de la policia, que apunten que els sospitosos haurien colpejat una vitrina del museu amb un martell abans d’apoderar-se del collaret de la joieria de luxe francesa Van Cleef & Arpels i fugir del lloc dels fets.
De moment, el museu ha descartat que hi hagués víctimes o ferits durant el robatori, que va quedar enregistrat per les càmeres de seguretat de la zona, el contingut de les quals està sent revisat, segons informa el diari Die Presse.
Les forces de seguretat han confirmat que el collaret conté joies que van pertànyer en el passat a la reina egípcia Nazli Sabri, segona esposa del rei Fuad I. La joia en qüestió data de 1939 i té 673 diamants muntats sobre platí.
Actualment, aquest museu de Viena exposa centenars de peces de la joieria Van Cleef & Arpels com a part d’una exposició. El robatori es va produir durant una visita al museu, si bé els treballadors de seguretat no van poder detenir els presumptes lladres perquè anaven armats.
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