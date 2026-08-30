Judici a Washington
Maduro difon una fotografia seva a la presó
«Envio aquestes fotos com un petit regal a tots els meus nets i netes, als nens i nenes, i a tota la gent noble que ens estima», assegura a la xarxa social X
Europa Press
El compte oficial de Nicolás Maduro a la xarxa social X ha publicat noves imatges del dirigent veneçolà durant el seu tancament als Estats Units, amb aspecte animat i com un «petit regal d’amor i esperança», per a la seva família en particular.
«Envio aquestes fotos com un petit regal a tots els meus nets i netes, als nens i nenes, i a tota la gent noble que ens estima», resa un dels missatges en el compte del mandatari, capturat pels Estats Units el gener d’aquest any després d’una operació militar a Caracas i traslladat a una presó de Nova York mentre és jutjat per narcoterrorisme, conspiració per importar cocaïna i possessió d’armes de guerra.
«Vull que sàpiguen que estem ferms, amb el cor ple de l’amor de vostès, aquest amor que ens arriba convertit en oració, en acció permanent, en solidaritat i en recolzament veritable. Gràcies infinites per cada paraula, per cada gest, per cada benedicció», ha afegit el president veneçolà en els seus missatges que acompanyen les fotos. Totes les imatges tenen data del 25 de juny del 2026.
«Cilia i jo els abracem per sempre, amb l’ànima posada en vostès i amb la fe intacta en Déu. Déu proveirà. Veneçuela renaixerà», ha conclòs.
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