Mor una persona i hi ha almenys 15 desapareguts després d’unes inundacions sobtades al Parc Nacional del Gran Canyó
Les autoritats preveuen tempestes i pluges i alerten de possibles noves «crescuda sobtades, esllavissades de terra i despreniments de roques»
EP
Almenys una persona ha mort i unes 15 han estat donades per desaparegudes a causa d’una sobtada riuada registrada al Parc Nacional del Gran Canyó, a l’estat d’Arizona, als Estats Units, segons han confirmat les autoritats, que han demanat informació sobre les persones que podrien haver estat visitant la zona per completar la llista d’afectats.
Les autoritats del parc han assenyalat en un comunicat a les xarxes socials que, de moment, s’ha trobat el cos d’un home de 46 anys a prop de Crystal Rapids, al riu Colorado. «No hi ha informació addicional per compartir en aquests moments», han apuntat, després d’afirmar que unes 15 persones estan desaparegudes i que més de 60 han estat evacuades del lloc.
Així mateix, han anunciat la imposició de «restriccions d’aigua» a la zona després de la «inundació sobtada significativa» registrada a última hora de dissabte. «Les inundacions han danyat la canonada Transcanyon, fet que ha deixat el parc amb reserves d’aigua limitades», han especificat.
D’altra banda, han fet una crida a «la col·laboració ciutadana» per localitzar els desapareguts, abans d’afegir que el personal del Parc Nacional del Gran Canyó «continua amb les tasques d’evacuació i resposta, i treballa per localitzar les persones que podrien haver estat a la zona afectada».
En concret, l’organisme ha demanat a «qualsevol persona que conegui excursionistes o motxillers que es trobessin a l’interior del canyó, al llarg del corredor del rierol Bright Angel, el 29 d’agost, així com a aquells que tinguessin una reserva en un càmping de la zona afectada, que proporcionin informació a la Divisió de Serveis d’Investigació (ISB, per les seves sigles en anglès) del Servei de Parcs Nacionals».
«Això inclou aquells que podrien haver estat recorrent el Sender North Kaibab des de l’inici del sender fins a Phantom Ranch, allotjant-se al càmping Bright Angel o a la zona coneguda com ‘The Box’, al nord de Phantom Ranch», ha afegit el Servei, que ha instat les persones que coneguin algú que pogués estar recorrent aquestes zones a posar-se en contacte amb la línia d’informació de la seva Divisió d’Investigació.
La xifra de desapareguts suposa una reducció respecte de les 20 persones que el Servei afirmava estar buscant en un missatge publicat poc abans a les xarxes socials, on les autoritats del Parc Nacional han anat informant sobre els fets.
A més, segons ha indicat l’organisme en un altre comunicat, fins a «62 persones havien estat evacuades de Phantom Ranch i de la part inferior del sender North Kaibab» fins al matí d’aquest diumenge (hora local), tot i que estava prevista l’evacuació de més persones durant la jornada, fet que incrementaria una xifra que, de moment, no ha estat actualitzada.
Pel que fa als evacuats, que estan rebent assistència amb la col·laboració de la Creu Roja dels Estats Units, el Servei de Parcs Nacionals ha assenyalat que, fins ara, «no s’han registrat ferits».
Els fets s’han desencadenat després d’una «crescuda sobtada» que ha causat «danys importants a les infraestructures de tot el Canyó Bright Angel», destruint «gairebé tots els ponts per a vianants» que travessen el rierol homònim i obligant al tancament «fins a nou avís» de les zones afectades, on les autoritats continuen buscant excursionistes.
També han estat tancats els ponts Black Bridge i Silver Bridge, que travessen el riu Colorado. Aquest, al seu torn, «roman tancat al trànsit fluvial fins a nou avís a causa de la presència d’estructures metàl·liques i runa al seu curs».
A més, el Servei ha alertat que «es preveuen tempestes elèctriques i fortes pluges avui (diumenge) i demà (dilluns), fet que podria provocar noves crescudes sobtades, esllavissades de terra, despreniments de roques i canvis en les condicions dels senders i del riu».
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- Miki Núñez es declara enamorat de Manresa amb Sara Roy a l'escenari
- Fuig d’Espanya, treballa a Austràlia i guanya 1.700 euros cada setmana
- Necrològiques del 30 d'agost de 2026
- Salvador Illa, President de la Generalitat: 'Catalunya té recursos per abordar un replantejament de l’àmbit educatiu
- «Sempre dic, de broma, que faig de corresponsal d’Aguilar de Segarra»
- Una cinquantena de bateries i més dones que mai fan vibrar Manresa
- Les figures icòniques de Manresa s'enfil·laran fins al cel