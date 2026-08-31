La violenta riuada de Nepal deixa ja 919 morts i 4.793 desapareguts
Es dona un increment de 115 morts en l'últim recompte i més de 1.700 nous desapareguts comptabilitzats només en sòl nepalès
EFE
El Nepal ha elevat aquest dilluns a 903 la xifra de morts i a 4.247 la de desapareguts després de la devastadora riuada que va arrasar dimecres passat una zona del nord i el centre del Nepal, segons l’últim informe de l’Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc de Desastres (NDRRMA).
Amb un increment de 115 morts en l’últim recompte i més de 1.700 nous desapareguts comptabilitzats només en territori nepalès, la tragèdia a banda i banda de la frontera deixa ja un balanç total de 919 morts i 4.793 persones sense localitzar.
El dràstic augment en el registre de persones amb qui no s’ha pogut contactar, que ha passat de 2.502 a 4.247 en menys de 24 hores, es deu al progressiu restabliment de les comunicacions als districtes més aïllats, que ha permès consolidar els recomptes de les diferents administracions.
Segons el desglossament de l’organisme, la major part d’aquest augment procedeix dels informes del Centre Operatiu d’Emergències del Districte (DEOC) de Nuwakot, que ha registrat un salt de 115 a 1.558 desapareguts, mentre que a Rasuwa la xifra ha augmentat de 562 a 865 persones.
A aquests balanços locals s’hi sumen 933 treballadors atrapats o no localitzats en complexos hidroelèctrics de la conca del Bhote Koshi i Trishuli, 83 membres de les forces de seguretat i 21 funcionaris de diversos organismes públics.
Uns 592 ciutadans estrangers continuen en parador desconegut.
La Junta de Turisme del Nepal (NBL) va informar diumenge que les autoritats han aconseguit establir contacte directe amb un grup de cinc estrangers que es trobaven a la zona, entre ells tres ciutadans espanyols, un nord-americà i un belga, tot i que l’informe oficial no precisa si ja han estat evacuats o continuen a l’espera de ser rescatats als seus emplaçaments.
Les tasques de recerca i rescat sobre el terreny continuen, amb un desplegament massiu de 20.811 efectius de les forces de seguretat, amb el suport de sis equips mèdicoquirúrgics.
A més, les operacions d’evacuació aèria dirigides per l’Exèrcit han completat 411 vols d’helicòpter, que han permès posar fora de perill 10.451 persones, entre elles 3.344 ciutadans nepalesos i 252 estrangers, segons l’informe.
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