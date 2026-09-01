La Policia de Nova York abat una dona després de matar una persona i ferir-ne una altra a Times Square
Un testimoni va declarar haver vist com la responsable dels fets, posteriorment abatuda per la policia, va treure dos ganivets d’una bossa abans d’acostar-se a la primera víctima: un home de 68 anys a qui va clavar els ganivets a l’abdomen
EP
Una persona ha mort i una altra ha resultat ferida després de ser apunyalades aquest dilluns per una dona —identificada com Patricia Cisneros, de 49 anys— amb problemes de salut mental que portava diversos ganivets a l’emblemàtica plaça novaiorquesa de Times Square, la qual, posteriorment, també ha mort.
Doble apunyalament
«A primera hora d’aquesta tarda, una dona que portava diversos ganivets ha apunyalat dues persones a Times Square, a la Setena Avinguda», ha informat en roda de premsa l’alcalde de la ciutat, Zohran Mamdani, que ha lamentat la mort d’una de les víctimes i ha precisat que l’altra continua estable a l’Hospital Bellevue.
En la seva intervenció, el regidor nord-americà ha explicat que els agents de la Policia de la ciutat «han reaccionat immediatament», utilitzant una pistola elèctrica i disparant les seves armes de foc. Tot seguit, tant les dues víctimes com l’agressora han estat traslladades al centre hospitalari esmentat, on aquesta última també ha mort.
«Vull donar les gràcies als agents de la Policia de Nova York que han intervingut i han impedit que un atac horrible s’agreugés encara més», ha remarcat Mamdani, que tot seguit ha apuntat que s’obrirà una investigació sobre els fets.
Armada amb dos ganivets
Durant la mateixa compareixença davant dels mitjans, la comissària de la Policia de Nova York, Jessica Tisch, ha assenyalat, d’acord amb la investigació preliminar, que l’incident hauria començat a prop del carrer 41 amb la Setena Avinguda, on l’autora, armada amb dos ganivets, es va acostar a un home que acabava de sortir del metro amb la seva esposa.
La cap de la Policia, Jessica Tisch, ha explicat que cap a les 16.30 hores, Cisneros, de 49 anys, va treure dos ganivets d’una bossa de supermercat i, en qüestió de 20 segons, va apunyalar a l’abdomen un home de 68 anys, que està ingressat en estat estable, i després una dona de 32 anys, a qui també va apunyalar en una zona similar i que ha mort a l’hospital.
La Policia tenia constància d’«incidents» relacionats amb la salut mental de l’agressora el 2018 i el 2019, però no constava cap detenció, ha explicat Tisch.
Cisneros, una dona del districte de Queens amb un «historial d’incidents de salut mental», va córrer aleshores carrer amunt, en direcció a la comissaria de policia de la concorreguda plaça, i va ser envoltada per diversos agents, que durant els quatre minuts següents van intentar que deixés anar les armes, sense èxit, mentre els proferia amenaces.
«No deixaré anar res, preferiria matar-los a tots dos. Els mataré!», va dir l’agressora als policies, que van utilitzar pistoles de descàrrega elèctrica (taser), que «no van resultar efectives», i després li van disparar amb les seves armes reglamentàries quan aquesta va avançar cap a ells brandant els ganivets, ha relatat la cap policial.
Cisneros també va ser traslladada a l’hospital, on els metges en van certificar la mort.
«No tenim motius per creure que això fos un acte de terrorisme», ha aclarit Tisch, que, tanmateix, ha reconegut que es va tractar d’«una situació extraordinàriament perillosa» en un dels llocs més turístics del món, on hi ha milers de persones en qualsevol moment del dia.
«Creiem que també va ser un atac aleatori i sense provocació prèvia», ha precisat Tisch durant la roda de premsa.
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