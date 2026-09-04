El Govern de Meloni fa 1.413 dies i es converteix en el més longeu d’Itàlia
La primera ministra supera el rècord de Berlusconi i trenca la tendència d’un país acostumat a la inestabilitat política, però amb els indicadors econòmics estancats i orfe de reformisme
Irene Savio
A Itàlia les coses duren poc –les aliances polítiques, les legislatures, els Governs i fins i tot l’esperança d’un contracte fix–, i per això vorejar els quatre anys al Palazzo Chigi equival gairebé a entrar en la categoria de l’imperible. Giorgia Meloni arriba avui als 1.413 dies al capdavant del seu Govern –superant els 1.412 que va durar el segon Executiu de Silvio Berlusconi (2001-2005)– i convertint-se d’aquesta manera en la primera ministra al capdavant del Govern més longeu (sense cap crisi de gabinet ni remodelacions) de la història de la república.A Itàlia les coses duren poc – les aliances polítiques, les legislatures, els Governs i fins i tot l’esperança d’un contracte fix –, per la qual cosa vorejar els quatre anys al Palazzo Chigi equival gairebé a entrar en la categoria de l’imperible. Giorgia Meloni arriba avui als 1.413 dies al capdavant del seu Executiu, convertint-se en la primera ministra al capdavant del Govern més longeu (sense crisi de gabinet ni remodelacions) de la història de la república.
Les celebracions a Bari, on s’ha desplegat la plana major de Germans d’Itàlia, s’anuncien apoteòsics sota un eslògan de gala: "Un Govern més estable, una Itàlia més forta". No obstant això, després de quatre anys d’aparent calma absoluta en un país acostumat als sismes polítics diaris, la realitat llança un balanç d’immobilisme gairebé gattopardià: una Itàlia políticament estable, però atrapada en l’estancament.Les celebracions a Bari, on s’ha desplegat la plana major de Germans d’Itàlia, s’anuncien apoteòsics sota un eslògan de gala: "Un Govern més estable, una Itàlia més forta". No obstant, després de quatre anys d’aparent calma absoluta en un país acostumat als sismes polítics diaris, la realitat llança un balanç d’immobilisme gairebé gatpardià: una Itàlia políticament estable, però atrapada en l’estancament.
L’elecció a més de Bari, al taló de la bota italiana, no és casual. La capital de la Pulla es troba en un Mezzogiorno que arrossega des de la postguerra una bretxa econòmica i social amb el nord industrialitzat, una fractura que va convertir el sud en sinònim d’atur, emigració i pobresa. Però alguna cosa ha canviat lleugerament en els últims anys. El 2025, el PIB del Mezzogiorno va créixer un 0,7%, dues dècimes més que el de les regions del nord, que van avançar un 0,5%. La dada, encara modesta, tanca el valor simbòlic d’una inèdita novetat en la dinàmica històrica del país.L’elecció a més de Bari, al taló de la bota italiana, no és casual. La capital de la Pulla es troba en un Mezzogiorno que arrossega des de la postguerra una bretxa econòmica i social amb el nord industrialitzat, una fractura que va convertir el sud en sinònim d’atur, emigració i pobresa. Però alguna cosa ha canviat lleugerament en els últims anys. El 2025, el PIB del Mezzogiorno va créixer un 0,7%, dues dècimes més que el de les regions del nord, que van avançar un 0,5%. La dada, encara modesta, tanca el valor simbòlic d’una inèdita novetat en la dinàmica històrica del país.
Protagonisme del sud
Un caramel massa sucós com perquè Meloni no el presentés com el fruit de la seva pròpia gestió. "Per a nosaltres, tornar al sud el seu protagonisme és una de les prioritats que hem impulsat des que vam arribar al Govern, amb decisions innovadores i valentes", presumia tan sols la setmana passada. Tot això malgrat que la crua realitat sigui bastant més prosaica: bona part de les inversions de què avui presumeix el sud provenen de l’herència rebuda, és a dir, dels fons europeus de recuperació i dels projectes llançats sota els Governs de Giuseppe Conte i Mario Draghi.Un caramel massa sucós com perquè Meloni no el presentés com el fruit de la seva pròpia gestió. "Per a nosaltres, tornar al Sud el seu protagonisme és una de les prioritats que hem impulsat des que arribem al Govern, amb decisions innovadores i valentes", presumia tan sols la setmana passada. Tot això malgrat que la crua realitat sigui bastant més prosaica: bona part de les inversions de què avui presumeix el sud provenen de l’herència rebuda, és a dir, dels fons europeus de recuperació i dels projectes llançats sota els Governs de Giuseppe Conte i Mario Draghi.
És, segons l’opinió de diversos experts, una metàfora perfecta d’aquest quadrienni. Meloni pot exhibir, és cert, certa millora en l’ocupació (la taxa d’atur preveu rondar el 5,7%) o en les rendes. No obstant, quatre anys després hi ha pocs motius per parlar d’una transformació estructural. Els salaris segueixen per sota dels nivells del 2021, la sanitat pública es dessagna en llistes d’espera, el deute navega per sobre del 137% del PIB i la natalitat continua en caiguda històrica.És, segons l’opinió de diversos experts, una metàfora perfecta d’aquest quadrienni. Meloni pot exhibir, és cert, certa millora en l’ocupació (la taxa d’atur preveu rondar el 5,7%) o en les rendes. No obstant, quatre anys després hi ha pocs motius per parlar d’una transformació estructural. Els salaris segueixen per sota dels nivells del 2021, la sanitat pública es dessagna en llistes d’espera, el deute navega per sobre del 137% del PIB i la natalitat continua la caiguda històrica.
Veronica De Romanis, economista i professora de la Universitat Luiss, posa el dit a la nafra de la gran paradoxa del mandat: l’estabilitat. "És la paraula més repetida durant aquests anys. L’objectiu declarat era créixer, però aquest creixement simplement no s’ha vist", resumeix. Per De Romanis, el balanç entre el que s’ha fet i no fet deixa un país fiscalment ordenat per pura inèrcia, però orfe de qualsevol impuls reformista o motor econòmic real.Veronica De Romanis, economista i professora de la Universitat LUISS, posa el dit a la nafra de la gran paradoxa del mandat: l’estabilitat. "És la paraula més repetida durant aquests anys. L’objectiu declarat era créixer, però aquest creixement simplement no s’ha vist", resumeix. Per De Romanis, el balanç entre el que s’ha fet i ho no fet deixa un país fiscalment ordenat per pura inèrcia, però orfe de qualsevol impuls reformista o motor econòmic real.
Aquesta contenció pressupostària és també la que remarca Nicoletta Pirozzi, politòloga de l’Istituto Affari Internazionali (IAI), que assenyala que el projecte de Meloni s’ha recolzat en una extrema cautela fiscal, respectant en gran mesura els marcs heretats de Draghi i els compromisos amb Brussel·les. Un rigor tècnic en els números que la líder de Germans d’Itàlia ha compensat amb un perfil conservador en la batalla cultural: drets civils, llibertats, immigració i integració.Aquesta contenció pressupostària és també la que remarca Nicoletta Pirozzi, politòloga de l’Istituto Affari Internazionali (IAI), que assenyala que el projecte de Meloni s’ha recolzat en una extrema cautela fiscal, respectant en gran mesura els marcs heretats de Draghi i els compromisos amb Brussel·les. Un rigor tècnic en els números que la líder de Germans d’Itàlia ha compensat amb un perfil conservador en la batalla cultural: drets civils, llibertats, immigració i integració.
Meloni va desembarcar al Palazzo Chigi amb grans ambicions: no només gestionar el dia a dia, sinó reordenar l’arquitectura constitucional mitjançant projectes com la reforma del premierato per blindar la figura del primer ministre. No obstant, com remarca Pirozzi, aquesta empremta duradora a les institucions no ha arribat a plasmar-se i avui no hi ha les condicions polítiques per reactivar aquestes reformes ni per planejar-ne d’altres de noves. Una lectura en què coincideix la periodista i analista Flavia Perina: "¿Què ha fet Meloni en aquests quatre anys? Fonamentalment, no fer les grans reformes que havia promès al seu propi electorat", apunta, suggerint que la supervivència parlamentària –derivada dels obligats equilibrismes entre els seus socis de coalició– ha acabat prioritzant sobre l’agenda reformista.Meloni va desembarcar al Palazzo Chigi amb grans ambicions: no només gestionar el dia a dia, sinó reordenar l’arquitectura constitucional mitjançant projectes com la reforma del premierato per blindar la figura del primer ministre. No obstant, com remarca Pirozzi, aquesta empremta duradora a les institucions no ha arribat a plasmar-se i avui no existeixen les condicions polítiques per reactivar aquestes reformes ni per planejar-ne d’altres de noves. Una lectura en la qual coincideix la periodista i analista Flavia Perina: "¿Què ha fet Meloni en aquests quatre anys? Fonamentalment, no fer les grans reformes que havia promès al seu propi electorat", apunta, suggerint que la supervivència parlamentària –derivada dels obligats equilibrismes entre els seus socis de coalició– ha acabat prioritzant sobre l’agenda reformista.
Dreta postfeixista
Al seu torn, el periodista i director de Fanpage, Francesco Cancellato, afirma que, tot i que el poder adquisitiu frega mínims i l’economia segueixi gripada, la veritable comesa de Meloni era una altra: la plena legitimació de la dreta postfeixista a les institucions. "És un partit de les nacions, que vol que el dret nacional prevalgui sobre el dret comunitari [europeu]", analitza Cancellato. La cap de Govern ha aconseguit mantenir un sòlid consens social gràcies a una estreta connexió ideològica i emocional amb l’electorat.Al seu torn, el periodista i director de Fanpage, Francesco Cancellato, afirma que, tot i que el poder adquisitiu frec mínims i l’economia segueixi gripada, la veritable comesa de Meloni era un altre: la plena legitimació de la dreta postfeixista a les institucions. "És un partit de les nacions, que vol que el dret nacional prevalgui sobre el dret comunitari [europeu]", analitza Cancellato. La cap de Govern ha aconseguit mantenir un sòlid consens social gràcies a una estreta connexió ideològica i emocional amb l’electorat, almenys fins a la irrupció per l’extrema dreta del general Roberto Vannacci.
Al tauler internacional, Pirozzi adverteix del risc a mitjà i llarg termini que Roma abdiqui del seu rol històric com a motor de la integració europea per atrinxerar-se en posicions sobiranistes en migració, clima o defensa. Un balanç a l’exterior marcat per un pragmatisme tàctic: alineament ferm amb Washington i l’OTAN a Ucraïna, però esquitxat de friccions comunitàries –com els xocs diplomàtics amb Madrid– i un visible deteriorament a l’espai cívic, on la llibertat de premsa i la sanitat pública mostren esquerdes cada vegada més difícils de dissimular. nAl tauler internacional, Pirozzi adverteix del risc a mitjà i llarg termini que Roma abdiqui del seu rol històric com a motor de la integració europea per atrinxerar-se en posicions sobiranistes en migració, clima o defensa. Un balanç a l’exterior marcat per un pragmatisme tàctic: alineament ferm amb Washington i l’OTAN a Ucraïna, però esquitxat de friccions comunitàries –com els xocs diplomàtics amb Madrid– i un visible deteriorament a l’espai cívic, on la llibertat de premsa i la sanitat pública mostren esquerdes cada vegada més difícils de dissimular.
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