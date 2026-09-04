El jutge declara nul el judici contra Lindsay Clancy després del bloqueig del jurat
El jurat, dividit 11 a 1, no ha pogut arribar a un veredicte unànime després de 36 hores de deliberacions
Regió7
El jutge William Sullivan ha declarat nul aquest divendres el judici contra Lindsay Clancy, la dona de Massachusetts acusada d’assassinar els seus tres fills el 2023, després que el jurat comuniqués per tercera vegada que era incapaç d’arribar a un veredicte unànime. Els dotze membres havien acumulat unes 36 hores de deliberacions. «No tinc cap altra opció que declarar la nul·litat del judici», ha afirmat el jutge William Sullivan, abans de precisar que suspenia durant una hora l’entrada en vigor d’aquesta decisió, en un cas que ha suscitat un intens debat sobre la salut mental de les mares als Estats Units.
El bloqueig estaria provocat per un únic membre del jurat. Segons la defensa, el tribunal es trobava dividit 11 a 1 i el jurat discrepant es negava a aplicar correctament el principi de dubte raonable. L’advocat de Clancy, Kevin Reddington, havia sol·licitat que aquest membre fos apartat, però Sullivan va rebutjar la petició en considerar que no hi havia motius suficients per fer-ho.
Clancy, de 36 anys i antiga infermera de maternitat, està acusada de la mort dels seus fills Cora, de cinc anys; Dawson, de tres; i Callan, de vuit mesos, el gener del 2023. La defensa no discuteix que els va matar, però sosté que no era penalment responsable perquè patia una psicosi postpart. La Fiscalia manté, per contra, que sabia distingir entre el bé i el mal i que va actuar de manera deliberada.
Després de la declaració de nul·litat, Kevin Reddington, advocat defensor de Clancy, ha aconseguit que el jutge suspengui durant una hora els efectes de la decisió per intentar presentar un recurs d’emergència davant del Tribunal Suprem Judicial de Massachusetts relacionat amb l’actuació del membre discrepant del jurat.
Si finalment es manté la nul·litat, la Fiscalia podrà decidir si torna a portar Clancy a judici.
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