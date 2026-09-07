Alternativa per Alemanya guanya les eleccions a Saxònia-Anhalt amb el 44% dels vots i frega la majoria absoluta
L'extrema dreta ha doblat els resultats del 2021
ACN
El partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya (AfD) ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt (Alemanya) que s'han celebrat aquest diumenge. Amb el 98% d'escrutini, ha obtingut el 44,3% dels vots, el doble que el 2021, i tindrà 39 escons. La majoria absoluta està en els 42 diputats. En segon lloc, ha quedat Unió Cristianodemòcrata (CDU), amb el 17% dels suports, és a dir, 16 escons. El Partit Socialdemòcrata d’Alemanya (SPD) ha aconseguit el 9,2%, seguit dels Verds (8,9%) i Die Linke (8,5%). Les tres formacions obtenen 8 diputats cadascuna. Completa el Parlament, l’Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), amb el 5% de vots (4 representants).
En canvi, el Partit Democràtic Lliure (FDP) no ha arribat al llindar del 5% i, per tant, es queda sense representació.
Amb el 44% dels vots, l'extrema dreta aconsegueix la seva millor marca en unes eleccions regionals des de la seva fundació el 2013. Fins ara, el seu rècord era el 32,8% obtingut a Turíngia el 2024. Amb aquests resultats, l'AfD podria assolir la majoria absoluta si compta amb el suport del BSW, ja que junts sumarien 43 escons. Sense la ultradreta, la formació d’un govern requeriria un acord entre les cinc forces restants.
Si Alternativa per Alemanya aconsegueix els suports, seria el primer cop des de la Segona Guerra Mundial que l'extrema dreta governaria un estat federal.
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