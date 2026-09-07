Estats Units
Un avió de càrrega d’Amazon s’estavella a l’aeroport de Miami i deixa almenys cinc morts
L’avió implicat era un Boeing 767-300 que havia enlairat de l’Aeroport Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, a Puerto Rico
EFE
Almenys cinc persones han mort en l'accident d'un avió de càrrega de la companyia Amazon que s'ha estavellat en sortir de la pista just després d’aterrar a l’Aeroport Internacional de Miami, segons han confirmat les autoritats dels Estats Units.
En una roda de premsa, la xèrif del comtat de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, ha informat que cinc persones han mort en l’accident i que cinc més han resultat ferides i han estat traslladades a l’hospital.
Tres dels ferits es troben en estat crític, ha assenyalat durant la roda de premsa Erica Benitez, cap de personal del Departament de Bombers i Rescat de Miami-Dade.
L’avió ha xocat contra diversos vehicles que circulaven per la carretera i més de seixanta unitats del Cos de Bombers i Rescat s’han desplaçat fins al lloc de l’incident.
Benitez ha destacat que, en arribar, els professionals s’han centrat a extingir l’incendi i rescatar diverses víctimes que havien quedat atrapades en vehicles impactats per l’aeronau.
L’avió afectat és un Boeing 767-300 operat per 21 Air que ha sortit de la pista cap a les 14.00 hores, hora local (20.00 GMT), i que procedia de l’Aeroport Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, a Puerto Rico, segons ha informat l’Administració Federal d’Aviació (FAA, en anglès), que ha obert una investigació sobre els fets.
En imatges difoses a les xarxes socials es pot veure l’aeronau aturada al mig de la carretera, amb una gran columna de fum i flames al darrere.
La Junta Nacional de Seguretat en el Transport (NTSB, en anglès) també ha enviat un equip d’intervenció per investigar l’accident.
Per la seva banda, Kelly Nantel, portaveu d’Amazon, ha assenyalat a X que l’empresa està "col·laborant estretament amb les autoritats locals per entendre exactament què ha passat".
"En aquest moment, la nostra màxima prioritat és la seguretat, el benestar i l’atenció de totes les persones implicades", ha assegurat.
Mentrestant, Boeing ha expressat en un breu comunicat remès a EFE el seu "més sentit condol a les famílies i éssers estimats de les persones que han perdut la vida" en el sinistre.
"Els nostres pensaments són amb els ferits i amb totes les persones afectades per aquesta tragèdia. Boeing col·labora amb la investigació dirigida per la NTSB", ha afegit l’empresa.
Segons ha detallat la companyia, el 767-300 va ser lliurat per primera vegada com a avió de passatgers el 1994 i posteriorment va ser convertit en avió de càrrega "per un tercer".
Després de l’accident, totes les pistes i vies de rodatge de l’aeroport continuen tancades i s’han suspès tots els enlairaments i aterratges previstos per avui, segons ha informat el mateix aeroport al seu perfil de X.
L’accident d’avui recorda un altre sinistre similar que es va produir el 1997 al mateix aeroport. En aquella ocasió, un avió de càrrega amb destinació a la República Dominicana també va sortir de la pista i va explotar després de lliscar per una autopista i un aparcament, fet que va provocar la mort de cinc persones.
- La mestra del Bages que va ensenyar a llegir el seu avi (abans d’entrar el Govern)
- Marc Miravitlles, pneumòleg: 'Ningú s’atreviria a beure aigua bruta, no obstant cada dia respirem aire brut
- Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
- Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa
- Sor Lucía Caram: 'No m'avergonyiré mai de tenir un banc d'aliments ni de donar oportunitats de formació i inserció
- Albert López i Marisol Hosta, guanyadors del Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus
- L'expilot Toni Elías plora la mort de Carles Vilajosana: 'Deixa un buit impossible d’omplir
- La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui