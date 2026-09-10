Mas visita Puigdemont a Waterloo i li desitja que sigui "la darrera Diada que passa fora de Catalunya"
Els dos presidents han abordat la "necessitat" que la sentència del TJUE es compleixi "sense demora"
ACN
Artur Mas ha visitat aquest dijous Carles Puigdemont a la Casa de la República, a Waterloo, i li ha traslladat el "desig" que aquesta sigui "la darrera Diada que passa fora de Catalunya", segons una nota de premsa difosa per l'Oficina del president Puigdemont. Mas ho ha dit amb "l'esperança que, després de nou anys d'exili, la de l'any que ve ja les pugui fer allà on pertoca, que és a casa", afirma el text. Alhora, els dos presidents han abordat la situació que comporta la no aplicació de l'amnistia i la "necessitat" que les lleis i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europa (TJUE) es compleixin "sense demora".
Segons la mateixa nota, Mas ha recordat que la tornada de Puigdemont "no seria un retorn a la normalitat sinó que seria un acte de restitució de la justícia". També ha considerat que "la persecució que va provocar l'empresonament i l'exili de dirigents i líders socials per haver defensat drets democràtics" no s'hauria d'haver produït "mai".
Finalment, els dos presidents han analitzat la situació del país, del moviment independentista i de com reforçar el catalanisme "com a factor modernitzador i dinamitzador de Catalunya".
Segons l'oficina de Puigdemont, ambdós han coincidit en la "necessitat" que Catalunya disposi d'una "majoria nacional sòlida" capaç de fer front als "desafiaments" de la societat catalana, "que s'han de resoldre i s'han de respondre des de les institucions catalanes".
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