Assassinada a Mèxic una universitària espanyola que estava d’intercanvi
La Fiscalia investiga el crim com un feminicidi
Regió7
Una estudiant espanyola de 21 anys que feia un intercanvi acadèmic a Mèxic va ser assassinada a l’estat de Morelos (centre) en un crim que la Fiscalia investiga com a feminicidi, segons van informar aquest diumenge les autoritats locals. L’estudiant, procedent de la Universitat de Granada, es trobava a la Festa Nacional de la Planta Medicinal quan va ser víctima d’«un suposat robatori amb arma blanca», segons va informar la Casa de Cultura local, l’espai on se celebrava l’esdeveniment, informa France Presse.
La governadora de Morelos, Margarita González Saravia, va confirmar el crim i va assegurar que les autoritats estatals havien establert contacte amb el Consolat d’Espanya a Mèxic per oferir suport i acompanyament a la família de la jove, que es trobava al país com a part d’un intercanvi acadèmic a la Universitat Autònoma de l’Estat de Morelos (UAEM).
Per la seva banda, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, va informar que els fets van passar dissabte al municipi de Cuautla, situat a uns 100 quilòmetres al sud de Ciutat de Mèxic.
El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, va informar que els fets van passar dissabte a la Casa de la Cultura de Cuautla, municipi situat a uns 100 quilòmetres al sud de Ciutat de Mèxic.
«Ahir vam conèixer aquesta notícia tan lamentable d’una noia espanyola, de la qual ja sabem que té aquesta nacionalitat», va declarar als mitjans locals el fiscal estatal, sense oferir més detalls sobre les circumstàncies dels fets.
Blumenkron va indicar que el crim s’investiga inicialment com a feminicidi, d’acord amb els protocols aplicables a les morts violentes de dones, mentre les autoritats determinen si hi havia motius de gènere.
El fiscal va afegir que immediatament es va establir contacte amb el Consolat d’Espanya a Mèxic com a part del protocol d’atenció, amb l’objectiu de facilitar la comunicació amb els familiars de la víctima.
«Això ens permetrà tenir contacte amb els seus familiars (…) i els oferirem tot el suport», va afirmar.
A Mèxic, una mitjana de deu dones són assassinades cada dia, i una quarta part dels crims es processen com a feminicidi, segons dades oficials i d’organitzacions no governamentals.
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