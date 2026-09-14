França proposa a Brussel·les limitar l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys
Un grup d'experts de la Comissió Europea suggeria prohibir l'accés als menors de 13 anys sense control parental
ACN
El president de França, Emmanuel Macron, ha proposat a la Comissió Europea limitar l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys a escala europea. En un missatge compartit a X, ha explicat que ha traslladat a la líder de l'executiu comunitari, Ursula Von der Leyen, la seva voluntat que "Europa avanci de manera ràpida i exigent" per "harmonitzar" aquesta prohibició. Al juliol, un grup d'experts consultats per Brussel·les havia suggerit prohibir l'accés als menors de 13 anys sense control parental. Mentre que es tractava d'una recomanació, serà aquest dimecres quan Von der Leyen anunciï la seva proposta legislativa durant el seu discurs de l'estat de la Unió Europea des del Parlament Europeu a Estrasburg
Macron ha explicat que després que el Consell Constitucional de França bloquegés la llei que prohibia l'accés als menors de 15 anys a les xarxes socials a mitjan agost, va encarregar al primer ministre adequar el text a la legislació europea i a les recomanacions per part de la màxima autoritat constitucional al país.
Aquesta feina ja "s'ha aconseguit", ha anunciat el líder francès que ha dit que després d'un mes de "rigorós" treball, el govern ha notificat la nova proposta a la Comissió Europea i ha demanat que aquesta protecció esdevingui la "norma" per a tots els infants europeus.
A més, ha celebrat que "gràcies a la determinació" de Von der Leyen i de nombrosos estats membres, la protecció dels menors en línia és "una prioritat" d'Europa.
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