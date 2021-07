Hi ha esports en què l’important és començar amb bon peu, tot i que en waterpolo bé es podria dir que l’essencial és començar nedant bé, amb potència i amb personalitat a la piscina, que és el que Espanya ha fet aquest diumenge per imposar-se per 13 gols a 12 a Sèrbia. I no ha sigut, ni de bon tros, un triomf qualsevol, dels d’arribar, nedar, fer gols i passejar-se davant el rival; ni de bon tros, perquè els seleccionats de David Martín s’havien d’enfrontar a Sèrbia, tota una campiona olímpica.

Ni calia ensorrar-se, ni de bon tros deixar-se dominar pel conjunt balcànic en el que es podria qualificar, més que com el partit inaugural del torneig, en una espècie de final anticipada per obrir la fam i seguir l’estela de la brillant actuació inaugural del conjunt femení, que va ofegar en gols les representants sud-africanes amb un 29-4 gairebé escandalós.

El partit masculí ha estat molt més igualat, tot i que Espanya mai ha tingut excessius problemes al marcador. Prova d’això és que després de l’empat a tres gols amb què ha acabatr el primer quart, el conjunt espanyol sempre ha anat al davant, ajustat, això sí, però sense perdre el domini del partit: 8-6, en el segon quart; 10-9, en el tercer i el resultat final per 13-12.