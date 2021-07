Mireia Belmonte, que aquest dijous ha disputat la seva última prova individual als Jocs Olímpics de Tòquio, ha qualificat de «molt positiva» la seva actuació a la capital japonesa, tot i no haver pogut pujar al podi. En global, ha estat «molt per sobre» de les expectatives que ella mateixa s'havia fixat, assegura. I és que uns problemes físics la van condicionar durant tota la preparació olímpica.

El seu millor resultat a Tòquio ha estat fins ara el quart lloc assolit en la final dels 400 estils. Hi va accedir tot i les molèsties a l'esquena i va quedar a tant sols 23 centèsimes del bronze. «Ni em passava pel cap ser finalista als Jocs i molt menys aconseguir un quart lloc, que per a mi té el mateix valor o molt més que una medalla, perquè aquest any ha sigut molt dur», relata la nedadora.

Ara bé, ni en 1.500 ni en 800, ha pogut tornar a aconseguir un bitllet per a la final. I això que a la prova dels 800 -modalitat que li va valer un podi a Londres 2012-, ha rebaixat en sis segons la seva millor marca d’aquest curs tan atípic. «És veritat que m’he trobat molt millor que als 1.500 i que he fet la meva millor marca de la temporada, però m’ha faltat bastant ritme per poder arribar a la final», ha explicat.

La de Badalona vol oblidar-se tan aviat com sigui possible de l'eliminació per poder «disfrutar» al màxim de la seva participació al relleu de 4x100 estils amb la qual posarà fi, aquest divendres, al seus Jocs de Tòquio.