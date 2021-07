La selecció espanyola femenina de bàsquet ha sumat una nova victòria aquest dijous davant Sèrbia (85-70) en la segona jornada dels Jocs Olímpics i acaricia la classificació per al quarts de final, una victòria amb valor afegit perquè suposa la revenja de l'últim Eurobasket després una gran remuntada.

A l'esperada irrupció d'Alba Torrens, màxima anotadora de la trobada amb 25 punts, s'hi ha sumat la punteria exterior de Maite Cazorla (5/6 en triples), la versatilitat de Cristina Ouviña (10 punts, 8 rebots, 8 assistències) i la tasca interior de Astou Ndour (20 punts, 9 rebots) per somriure de nou sobre el parquet del Saitama Super Arena.

Amb aquestes quatre jugadores exhibint un nivell brillant, Espanya ha signat una gran remuntada en un partit que tenia coll amunt a l'equador del tercer quart, quan perdia per nou punts (43-52). Entre l'espasa i la paret, la selecció ha protagonitzat una reacció fulgurant i ha protagonitzat una remuntada que ha acabat sent fins i tot àmplia, una dada important de cara a un possible triple empat amb el Canadà, que serà el seu pròxim rival diumenge (3.00 hora espanyola).

Sèrbia arribava com a vigent campiona d'Europa, títol que va aixecar a València eliminant precisament a quarts a Espanya, i durant gran part de la trobada semblava que es repetiria la història. Jelena Brooks (16 punts) i Yvonne Anderson (15) dominaven el joc i Espanya no aconseguia sentir-se còmoda, sobretot en la batalla pel rebot (21-31, min.14). Però Torrens i companyia han aconseguit reconduir la situació i endur-se el matx.

SERBIA: Dabovic (5), Vasic (11), Crvendakic (4), Brooks (16) y Krajisnik (11) --quinteto inicial--; Anderson (13), Jovanovic (4), Butulija (-), Skoric (-) I Stankovic (6).

ESPANYA: Domínguez (7), Ouviña (10), Torrens (25), Gil (2) y Ndour (20) --quinteto inicial--; Palau (-), Cazorla (17), Conde (-) i Carrera (4).

PARCIALS: 19-20, 22-24, 18-14 I 26-12.