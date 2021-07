Treballa dur, té disciplina, talent i enginy. Tots aquests atributs reuneix l’australiana, i els ha demostrat aconseguint el bronze en la prova d'eslàlom K-1 als Jocs de Tòquio. Però a més de batre rècords i fer història, la palista ha demostrat la seva imaginació en utilitzar un preservatiu per reparar el seu caiac. Ella mateixa ho ha explicat a través de les xarxes socials després de penjar-se la medalla.

«Segur que no sabien que els condons poden utilitzar-se per reparar caiacs», ha compartit l’australiana en un text que acompanya el vídeo del moment en què van haver de reparar el caiac. En el clip es veu un tècnic de l’equip australià reparant l’embarcació amb una barreja de carboni i utilitzant el condó per subjectar la barreja al caiac.

Previene ETS y también ayuda a ganar medallas olímpicas. 😉 #Tokyo2020



Jessica Fox #AUS arregló su kayak con un preservativo y GANÓ EL 🥉 en #CanoeSlalom pic.twitter.com/QrTX1YL8k0 — Andrés Yossen 🔥 (@FinoYossen) 30 de julio de 2021

La jove palista s'ha mostrat molt contenta després de conquerir el bronze: «Estava somiant amb això i realment creia que era dins de mi, que podia fer-ho, però mai se sap què passarà als Jocs Olímpics. Es tracta de conservar els nervis i probablement això és el que no vaig fer bé fa un parell de dies. Ha estat difícil arribar fins aquí, però ha sigut increïble fer el que he fet avui».