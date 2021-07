La selecció femenina de waterpolo s’ha assegurat passar a quarts de final i un encreuament que eviti el gran monstre de la competició, Estats Units, amb una esplèndida victòria contra Austràlia (15-9), amb Bea Ortiz, la jugadora del CN Terrassa, autora de cinc gols, com una de les grans protagonistes dins d’una gran imatge col·lectiva.

Després d’una primera fase irregular, amb derrota inclosa contra Holanda, les jugadores de Miki Oca han aparegut quan havien de fer-ho: al partit contra les australianes, que ha deixat un triple empat al capdavant (Austràlia va sorprendre Holanda en la primera jornada) i la primera posició per a la selecció per la diferència de gols.

Contra Austràlia s’ha vist la millor imatge de l’equip espanyol, vigent campió d’Europa i subcampió del món. El grup d’Oca ha anat creixent en el partit a través de la defensa, buscant les accions per a les seves boies, tant Maica García com Paula Leiton, per desgastar el rival (cinc gols entre les dues), per acabar amb la confiança disparada amb els llançaments de Bea Ortiz i Judith Forca, autora de tres gols, una altra de les destacades de l’equip espanyol.

Si contra Holanda, la selecció va desaprofitar els seus atacs en superioritat, en aquest partit que ha tancat la primera fase, la seva efectivitat ha sigut demolidora, amb set gols a les vuit accions amb una jugadora de més, i això li ha permès trencar l’enfrontament al tercer parcial, segellat amb 4-1 a favor, que ja l’ha fet jugar amb molta comoditat al tram final.