Passada la tempesta de rècords del llamp Bolt, els velocistes jamaicans s’han encongit, però les jamaicanes han aguantat l’estrebada competitiva i són les favorites davant les nord-americanes, debilitades aquesta vegada per la sanció a Sha’Carri Richardson per un positiu de THC. La caribenya Shelly-Ann Fraser-Pryce té totes les paperetes per demostrar que continua sent la dona més ràpida del món als 100 metres (la final, aquest dissabte a les 14.50, hora espanyola), després d’aconseguir aquesta temporada la segona millor marca de sempre a l’hectòmetre (10.63 segons).

La sancionada Richardson, en un emotiu missatge, va justificar la seva relliscada amb la marihuana per la tristesa que li va causar la pèrdua de la seva mare. «Soc humana», va confessar sense embuts. La seva sinceritat en aquest cas ha suscitat una gran repercussió i li ha proporcionat una sobtada popularitat en un país on el consum recreatiu de l’herba ja és legal a 18 estats. Els seus comptes a les xarxes socials han notat el moment eufòric i l’atleta ja té més seguidors que l’icònic Usain Bolt.

Més de dos milions de fidels només a Instagram i un suggerent vídeo musical amb Kanye West, ex de Kim Kardashian, confirmen que Sha’Carri, almenys, sap guanyar-se l’or dels famosos fora de l’estadi. «Sha’Carri no necessita que li deixin fer el que ella vulgui», canta Kanye al clip. «Ell va fer miracles en mi», respon l’atleta a punt de sortir disparada dels seus claus a càmera lenta.

Rècord mundial oficiós

Amb o sense Richardson a la pista, el favoritisme en aquesta temporada era i és per als 10.63 segons que Shelly-Ann Fraser-Pryce va aconseguir a Kingston. Anomenada ‘Rocket Pocket’, el petit coet jamaicà d’1,52 metres d’estatura i freqüència endimoniada, aquesta temporada ha cobert l’hectòmetre més ràpid de la seva vida als 34 anys i després d’una feliç maternitat. El registre de la velocista a la capital jamaicana durant la primavera passada suposa oficiosament un nou rècord mundial, al ser el segon millor temps de sempre després dels desacreditats 10.49 de Florence Griffith el 1988.

La carrera de la jamaicana és tot un exemple de progressió. Amb tot just 20 anys va guanyar el primer títol olímpic, a Pequín i als 100 metres, que va revalidar al cap de quatre anys a Londres. El coet caribeny torna a optar a la part alta del podi després d’haver de conformar-se amb el bronze a Rio. Llavors va ser superada per una altra jamaicana, Elaine Thompson-Herah, que va guanyar l’or i que apunta a ser la seva immediata rival a la final d’aquest dissabte en l’olímpic de Tòquio.