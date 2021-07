La selecció espanyola masculina de futbol s’enfronta aquest matí (10 hores) a Costa d’Ivori en el partit que ha de portar-lo a la lluita per les medalles o de tornada cap a casa. El conjunt de Luis de la Fuente, amb el martorellenc Eric Garcia com a titular indiscutible, afrontarà el partit amb l’única baixa del lateral de l’Espanyol Óscar Gil, que molt probablement serà rellevat pel blaugrana Òscar Mingueza, ja recuperat de la lesió muscular del primer duel del campionat, contra Egipte.

Espanya és clara favorita, però no es pot refiar davant d’una selecció que ja va mostrar les seves credencials deixant fora del torneig Alemanya. Els africans van igualar contra els teutons i també davant de Brasil gràcies a un gran poder defensiu i físic, amb el centrecampista del Milan Frank Kessie com a jugador més destacat.

El combinat histà hauria de millorar molt la seva efectivitat davant de la porteria rival. En els tres partits disputats fins ara només ha marcat dos gols i la falta d’encert va provocar que patís massa en les tres confrontacions. De fet, dos encerts de 42 xuts és un percentatge baix. Els altres quarts de final seran Japó-Nova Zelanda, del qual sortirà el possible rival espanyol, Brasil-Egpite i Corea del Sud-Mèxic.

Els Estats Units derroten els Països Baixos en el torneig femení

La selecció dels Estats Units, vigent campiona del món, va derrotar els Països Baixos per penals en el torneig femení de futbol, en un duel en què la blaugrana Lieke Martens va errar un tir des dels onze metres a deu minuts per al final que hauria classificat les oranje. Miedema va anotar els dos gols neerlandesos, però després va errar a la tanda. Mewis i Williams van anotar per al combinat nord-americà.

Els Estats Units jugaran una de les semifinals contra Canadà, que també va necessitar els penals per derrotar Brasil després d’un 0-0. L’altra semifinal la jugaran Austràlia, que es va salvar de la derrota contra Gran Bretanya i va vèncer a la pròrroga per 3-4, i Suècia, que va derrotar Japó per 3-1.