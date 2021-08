El gimnasta dominicà establert a Lanzarote Rayderley Zapata va aconseguir aquest diumenge la medalla de plata en la prova de terra dels Jocs de Tòquio, després d’haver obtingut la mateixa puntuació, 14,933, que el primer classificat, l’israelià Artem Dolgopyat. El metall daurat no va poder ser compartit perquè la normativa diu que té avantatge aquell gimnasta que presenti un exercici amb un grau de dificultat més alt. El de l’hebreu tenia 6,600 per 6,500 de l’espanyol. D’aquesta manera, tot i que a Dolgopyat li van treure un punt per treure un peu fora del tapís, va quedar compensat per aquesta diferència prèvia. El bronze va recaure en el xinès Xiao Ruoteng, amb 14,766 punts.

Malgrat no haver pogut aconseguir el títol, Zapata va declarar, en acabat, que «soc el millor i punt. Ho ha vist tothom. Tant li fa el color de la medalla». El gimnasta va assegurar que «he flipat molt perquè no tenia ni idea que existia aquesta norma. Si jo tinc menys dificultat i tenim la mateixa nota vol dir que ho he fet millor, que he fet millor l’exercici, i per tant hauria de ser jo primer. És el que he vist sempre en la història de la gimnàstica i no sé per què no ha estat així».

En la resta de finals per aparells d’aquest diumenge, en la de cavall amb arcs va guanyar el britànic MaxWhitlock per davant del taiwanès Lee Chih Kai i del japonès Kazuma Kaya. En les femenines, Rebeca Andrade va guanyar el salt davant de la nord-americana Mykayla Skinner i de la coreana Yeo Seojeong i, en asimètriques, la belga Nina Derwael es va imposar a la russa Iliankova i a la campiona del concurs general, Sunisa Lee.