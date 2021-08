La selecció espanyola masculina de bàsquet tindrà molt difícil repetir la medalla aconseguida en les tres últimes edicions dels Jocs Olímpics. Ahir al migdia es van donar totes les pitjors combinacions possibles i el combinat de Sergio Scariolo va perdre contra Eslovènia i, a continuació, en el sorteig, va resultar aparellada contra els Estats Units per a l’encreuament de quarts de final, el que porta a les medalles o n’aparta. El duel, que es jugarà la propera matinada a les 6.40 hores, era el que volia evitar el conjunt hispà, però s’hi va veure abocat en no poder impedir que Luka Doncic guanyés el seu quinzè partit consecutiu, sense cap derrota, al capdavnat d’un combinat eslovè que va demostrar que té molt més que la seva estrella i que és candidat, fins i tot, a l’or.

I això que Espanya va dur la iniciativa durant gairebé tot l’enfrontament. La defensa de caixa i un va impedir que Doncic anotés. De fet, es va quedar amb només 12 punts gràcies a les defenses alternatives sobretot d’Abalde, però també d’Abrines i en alguns trams de Claver. Però el que no va poder impedir Espanya va ser que l’estrella dels Dallas Mavericks generés joc per als seus companys. 14 rebots i 9 assistències, a part de moltes més accions d’inici de jugada de la qual es van beneficiar, sobretot, l’ala-pivot Cancar i el pivot del València Tobey, autors de 38 punts entre tots i dos i una gran quantitat de rebots en atac, principalment en el tram final.

Avantatge perdut

Espanya, de tota manera, va arribar a tenir una diferència de dotze punts ja al tercer període (55-43), amb un rival nerviós i amb dues tècniques al seu caseller. Però no va poder trencar el partit en aquell moment, en què Scariolo va apostar per rotacions, com ara la de mantenir massa estona Ricky Rubio a la banqueta, que no van anar bé. Eslovènia va aconseguir arribar a un final igualat en què tot podia passar. Amb 82-76, després d’un triple de Pau Gasol, un parcial de 0-7 va capgirar el resultat. Amb el 85-88, Rubio va anotar i Abalde va tenir un triple frontal per haver situat un 90-88 a menys de 20 segons que hauria pogut fer canviar molt la pel·lícula. Però el va errar i, en la possessió hispana següent, Rubio també va llançar malament un triple que hauria conduït a la pròrroga. El guanyador de l’Estats Units-Espanya jugarà semifinals contra Austràlia o Argentina. D’altra banda, hi haurà els enfrontaments Itàlia-França i Eslovènia-Alemanya.