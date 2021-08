Els dos grans noms propis de la jornada d’ahir als Jocs de Tòquio van ser els de l’atleta Karsten Warholm i la gimnasta Simona Biles. El noruec va guanyar l’or dels 400 m tanques amb una nova plusmarca mundial de 45.94, que va destrossar l’anterior registre de 46.70 que ell mateix va establir fa un mes i que, en aquell moment, va servir per esborrar de les llistes els 46.78 de Kevin Young que dataven dels Jocs de Barcelona.

Biles es va retirar fa una setmana de la final per equips per problemes de salut mental. Ahir, va tornar i es va penjar el bronze a la final de barra. «No esperava aconseguir una medalla. Volia sortir i fer-ho per mi, i això he fet», va dir.