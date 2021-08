La karateka espanyola Sandra Sánchez ha guanyat l’or en la modalitat de kata als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, on el karate s’ha estrenat com a esport olímpic. La karateka, de Talavera de la Reina, número u del món, suma així la 55a medalla de la seva vida i la més important.

«Ara mateix sento felicitat, emoció i nervis. Estic més nerviosa que quan estava fent els katas. Sento moltes coses a l’estómac i al cap», explicava al Nippon Budokan, el temple de les arts marcials on el judo es va estrenar als Jocs de Tòquio de 1964 i on ha debutat el karate. La manxega ha aprofitat l’única oportunitat que tenia: farà els 40 al setembre i, després del debut del karate a Tòquio com a esport d’exhibició, tornarà a desaparèixer del programa olímpic a París 2024.

Sandra ha sigut sempre una lluitadora amb les idees molt clares. Amb quatre anys es va rebel·lar contra els seus pares, que l’havien apuntat a ballet. Amb 20 anys va entrar al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Madrid i el mes següent va marxar perquè a la seva mare li van diagnosticar un càncer de mama. Va decidir abandonar la residència d’atletes per estar amb ella a la seva Talavera natal i la Federació de llavors li va tancar les portes de l’alta competició. Ara, amb 39 anys, li ha donat a aquesta Federació la primera medalla olímpica. Des que es va proclamar campiona d’Espanya amb 32, no ha baixat del podi.

Va iniciar la seva etapa olímpica amb el kata ‘Kururunfa’, que va valer una puntuació de 27,26 per als jutges –19,04 de rendiment tècnic i 8,22 de rendiment esportiu–. Posteriorment va desplegar el ‘Suparinpei’, on va exhibir seguretat sobre el tatami amb moviments nets que li van donar un 27,60 de puntuació –19,32 i 8,28– i la van tornar al liderat després de la segona ronda de katas. D’aquesta manera, Sánchez, la gran favorita a l’or com a vigent campiona del món i hexacampiona d’Europa, va avançar a la ronda de classificació.

Allà va aconseguir un 27,86 –19,46 i 8,40– amb el kata ‘Papuren’, un dels seus preferits, amb el qual va millorar les notes de la karateka hongkonguesa Mo-sheung Grace Lau (26,40) i de la nord-americana Sakura Kokumai (25,54). En la final, ha derrotat Kiyou Shimizu, la gran estrella local, que va calcar la nota de Sandra en la classificació. En la final, la manxega ha millorat la seva nota clavant el seu exercici amb 28,06, mentre que la seva rival s’ha quedat amb 27,88.

Damián Quintero, a buscar el doblet

Damián Quintero, que també és el millor del món en kata, pot guanyar el doblet en categoria masculina aquest divendres. Espanya no té representants en kumite, combat. Ángel Arenas, seleccionador espanyol de karate, va presentar fa un parell de mesos la dimissió del seu càrrec pels fets que van tenir lloc al campionat d’Europa, en els quals l’equip masculí va decidir no presentar-se a disputar la medalla de bronze i acusava Arenas d’insults racistes. La Federació els va apartar temporalment. I en categoria femenina, Carlota Fernández (-55 kg), Cristina Ferrer (-61), María Torres (+71) van ser eliminades en el preolímpic.